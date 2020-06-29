廉署起訴扶康會前護士主任　涉隱暪持保健員服務公司 　詐騙5.3萬

廉政公署今日（29日）落案起訴一名扶康會前護士主任，控告她涉嫌干犯一項欺詐罪名，隱瞞或未有披露她合夥持有優越健康護理有限公司的權益，誘使扶康會聘用其作為服務商，並詐騙共約5.3萬元。

廉署指，調查後揭發被告涉嫌意圖詐騙，誘使扶康會聘用優越健康護理作為服務供應商，導致優越健康護理獲得利益或扶康會蒙受不利。（資料圖片）

現年46歲的被告劉芷希，是扶康會前護士主任，被控一項欺詐罪名，指被告於2018年8月3日至2019年3月4日期間，作為僱員卻隱瞞或未有披露她合夥持有公司優越健康護理的權益，誘使扶康會聘用該公司作為服務商。扶康會據報就臨時保健員服務，向優越健康護理支付共約5.3萬元。

廉署指，被告於案發時在麗瑤成人訓練中心工作，負責協助其上司處理行政工作，包括聘用服務供應商及處理供應商遞交的報價單。然而，扶康會為提供復康和健康護理服務的非政府機構，員工守則訂明僱員須妥善申報利益衝突。

廉署指，調查後揭發被告涉嫌意圖詐騙，誘使扶康會聘用優越健康護理作為服務供應商，導致優越健康護理獲得利益或扶康會蒙受不利，違反《盜竊罪條例》第16A條。現時被告已獲廉署准予保釋，將於7月2日在西九龍裁判法院答辯。