新冠肺炎｜泰國將對香港等五地放寬入境管制　與港府兩周內商討

新型肺炎疫情緩和，商務及經濟發展局今日（29日）表示，泰國政府今日下午公布，將與包括香港在內的五個經濟體建立放寬出入境管制特別安排。港府對此表示歡迎，並成立跨部門小組，會在未來一至兩星期內與泰國相關部門展開討論，包括放寬出入境管制措施的細節、減少跨境疫情散播風險的安排和具體操作、交通的配套等。 據報道，泰國政府宣布由7月1日起，有六類人可獲批准入境，包括到泰國接受醫療療程的人士及其照顧者（不包括新冠肺炎）、留學生及其監護人等，以及來自日本、韓國、新加坡、中國內地和香港的短程商務旅客及公務人員。泰國計劃每日可安排最多200名外國人入境。

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日、韓、坡、中、港短程商務客 可於7月1日起入境泰國

根據泰國傳媒報道，泰國政府今日表示，由7月1日起，有六類人可獲批准入境，包括持工作許可證人士的伴侶和孩子、有泰國居留權的人士、泰國人的伴侶、到泰國接受醫療療程的人士及其照顧者（不包括新冠肺炎）、留學生及其監護人，以及來自日本、韓國、新加坡、中國內地和香港的短程商務旅客及公務人員。目前泰國每日可安排最多200名外國人入境，每組不得多於10人。旅客須在出境前及入境泰國後，接受新冠肺炎病毒測試，並在當地即時接受醫學監測。另外，旅客必須出示他們的行程表，在泰國時只可乘搭私家車。

跨部門小組會在未來一至兩星期 與泰國展開討論

商務及經濟發展局表示，今日（29日）與泰國投資促進委員會合辦題為「港泰攜手 起動經濟」的網上研討會，會上泰國總理政治事務副秘書長Kobsak Pootrakool博士表示，泰國政府今日下午公布將與包括香港在內的五個經濟體建立放寬出入境管制特別安排，作為泰國放寬入境管制的第一步。港府對此表示歡迎。港府新成立的跨部門小組，會在未來一至兩星期內與泰國相關部門展開討論。

跨部門小組由旅遊事務專員領導，成員包括食物及衞生局、運輸及房屋局、衞生署等政策局和部門代表。

泰國政府今日下午公布，將與包括香港在內的五個經濟體建立放寬出入境管制特別安排。（路透社）

邱騰華：整體目標是平衡經濟考慮和控制疫情的需要

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，這對香港和泰國都是個喜訊，若兩地能建立放寬出入境管制特別安排，對本港逐步恢復跨境商務等往來，帶動經濟復甦會有很大的幫助。他又稱，香港與泰國經貿關係深厚緊密，人員往來頻繁，近五年每年平均有接近90萬港人到訪泰國，亦有超過50萬泰國人訪港，去年11月兩地更簽訂了加強經濟關係的諒解備忘錄。加上兩地防疫抗疫工作取得一定成效，港府非常樂意與泰國政府探討出入境特別安排，亦有信心可以早日達成協議，成為彼此首批建立放寬出入境管制特別安排的合作夥伴。

邱騰華又稱，相關機制最重要是如何在逐步放寬入境人流的同時，好好控制人流增加所帶來的潛在風險，並持續審視兩地疫情和抗疫工作，整體目標是平衡經濟考慮和控制疫情的需要。雙方討論會以科學為基礎，操作便利可行為目標，並有合適的衞生監控和協定。有關討論將涉及放寬出入境管制措施的細節、減少跨境疫情散播風險的安排和具體操作、交通的配套等。