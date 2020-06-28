新冠肺炎｜新增兩宗輸入個案　兩人於印度居住近5個月後確診

衞生防護中心公布，本港今日（28日）新增兩宗新型冠狀病毒肺炎個案，均為輸入個案，已連續15日無錄得本地感染個案，全港至今累計1,200宗確診個案（包括一宗疑似）。 兩宗個案患者有流行病學關連，自2月5日起於印度逗留，6月27日返港，其中一名患者是12歲女童，她沒有病徵，另一名38歲男子有頭痛，兩人均由檢疫中心送往醫院治理。

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衞生防護中心公布截至今日下午四時，新增兩宗新型肺炎確診個案，至今本港個案累計1,200宗（包括一宗疑似個案）。新增個案涉及一名12歲女子及38歲男子，他們於今年2月5日至6月27日均身處印度。

兩名患者有流行病學關連，其中12歲女童無病徵，38歲男子則有頭痛，兩人均從檢疫中心獲安排送往醫院。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

增9名病人康復出院 第595宗個案仍危殆

醫院管理局發言人透露，截至今日中午十二時，過去24小時有九名確診2019冠狀病毒病的病人出院，個案編號分別為第1063、1072、1096、1106、1113、1121、1123、1124和1144宗，至今累計有1,104名確診或疑似病人康復出院。

現時仍有87名確診病人分別於九間醫院留醫，其中第595宗個案患者情況仍然危殆，其餘86人情況穩定。目前公立醫院已啟用602間負壓病房，合共1,170張負壓病床。