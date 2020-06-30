港版國安法｜傅振中開香檳賀立法　青年：反對還反對唔好變行動

「港版國安法」今早（30日）在全國人大常委會會議以162票全票通過，將即時實施並列入《基本法》附件三，港府將刊憲，並公開法律條文。「保衛香港運動」今日（30日）在金鐘添馬公園草坪位置舉行約一小時集會，慶祝「港版國安法」通過。有集會人士稱不擔心立法後香港會被美國制裁，亦有年輕人相信，日後仍可以存有反對聲音但切勿變成行動，否則中央可能再強硬出手。 根據警方資料，活動並無不反對通知書，傅振中聲稱50人以內沒有違反限聚令而毋須申請。

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早上約11時許，約40多人聚集，他們多穿白色衣服，戴上印有「保衞香港運動」字的深藍色帽。他們唱國歌、高呼「慶祝成功立法，恭賀香港回歸」後開香檳，稱要慶祝香港回歸中國23周年及訂立「港版國安法」。

保衛香港運動主席傅振中認為，回歸以來香港未能為23條立法，加上過去一年香港深受示威影響，形容中央通過「港版國安法」是「送大禮」，故要慶祝。被問到條文內容未公開，怎確定可「打擊黑暴」？他稱，過去數日從新聞已得知四大主題；美國宣布取消香港特殊待遇地位，傅稱香港經濟「背靠祖國」、不擔心威脅到香港經濟。

目測大多集會人士已屬中老年。其中自稱退休警校教官何先生稱，對警員及年輕人受傷感痛心，會繼續支持警察及政府，他又稱香港儲備充足，不需向美國「委曲求全」，不擔心立法會影響香港經濟。

退休人士張女士表示，不擔心香港會遭到美國制裁，「美國做法無理，無好處，當攬炒囉，制裁咪制裁囉！」

21歲的林先生認同國安法立法，指不少同年齡的年輕人被「外國勢力」腦，例如在telegram上煽動示威等。不過林先生都坦言，擔心立法後會有大量年輕人被捕，對此感到難過。被問到會否擔心從此香港失去反對聲音，林先生表示：「特首講立法唔會損害港人權利，但反對唔好變咗行動，變咗行動可能國家出手都強硬下囉。」