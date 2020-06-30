國安法｜美國停向香港出口軍民設備　商界憂影響本港科研及進出口

美國正式停止向香港出口軍民兩用設備，以及撤銷香港的特殊地位等。廠商會行政總裁楊立門今早（30日）在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，商界一早已經有心理準備，料美國該項措施對本港大專院校的科研及出入口業界最大影響，目前未聽到工商業界有什麼反應。就軍民兩用科技歸類為多個範疇，無線科技商會副主席李勁華表示，最擔心任何有加密技術的通訊設備都會受影響。

曾任政府政策局常任秘書長、廠商會行政總裁楊立門表示，商界早有心理準備，目前未聽到工商業界有什麼反應，暫時對製造業影響不大，但料可能對大專院校的科研及出入口業界最大影響，好多時廠家要委託大學做研究。他指出，本港向來有制度控制美國入口軍民兩用物品，美國亦會透過出口證嚴格追蹤最終用家，轉口等須申報。他不清楚對本港超級電腦的影響，但依他所見，該類高科技產品輸入向來不易。

楊立門認為香港商務十分靈活，更多內地廠家遷離基地等是可以想像到的情況。但他不認為美國給予香港特別多貿易優惠。至於預料後續會如何，他指主要看業界反應，政府有責任向美國說項，但目前局勢層面已是兩國之爭，相信要視乎美方實際措施。他形容，香港因中美兩個大國的「格鬥」犧牲，商界是非常弱小，只能「見招拆招」。

曾任政府政策局常任秘書長、廠商會行政總裁楊立門表示，商界早有心理準備。（資料圖片 / 余俊亮攝）

就軍民兩用科技歸類為多個範疇，無線科技商會副主席李勁華表示，最擔心任何有加密技術的通訊設備都會受影響，如路由器、電話等，美國發展領先，如無法緊貼該類技術便會落後。他料替代品主要會是由內地供應，如華為、中興，香港不少公共網絡，無論是政府、電訊商都是使用華為設備，較為間接的影響，可能是華為不能再經香港輸入美國的新零件技術等。

對於美國將停止向香港出口國防設備，資訊科技界立法會議員莫乃光今日認為，出口武器問題對本港經濟「未係最緊張」，而相關決定美國早前已提及過。至於限制軍民兩用科技出口，莫指現時美國無清晰交代，而不少技術民用、軍用亦有使用，如一些通訊器具等，並無清晰界線。

莫又稱，決定對本港大學及科研界影響最直接，而通訊業如數據中心、電話公司等亦會有影響；惟他笑言相信電話等繼續可以購買到，「大陸都買到啦」。而歐洲等地區雖有替代產品，但莫直言「用開某平台如果有改變都好麻煩，成本都有影響」。