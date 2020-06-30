女童疏忽照顧成植物人　其母不滿准陪審團看其女慘照　求翻案被拒

7歲女童「林林」在其單親母親監管，5年前突需送院時，當時已骨瘦女柴，心跳更一度停頓，雖被救回但腦部缺氧，至今仍是植物人狀態。其母親因疏忽照顧及妨礙司法公正等罪，被判入獄15年3個月。其母不服裁決提出上訴，更認為陪審團或看到「林林」可怖的身體狀況而對她不公。惟上訴庭指出審訊時控辯雙方均同意把照片呈堂，原審官亦特別提醒陪審團不要受情緒影響，故拒絕受理「林林」母親的上訴申請。

男被告凌耀忠（左）及女被告王榮汶（右）。（資料圖片）

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上訴人王榮汶，被裁定一項疏忽照顧兒童，和兩項妨礙司法公正罪成，被判囚15年3個月；她的前夫凌耀忠，則被裁定一項妨礙司法公正罪，被判囚4年6個月。上訴庭今拒絕向二人頒下上訴許可。

認為陪審團看過照片對她不公

兩上訴人均就定罪和判刑提出上訴，王榮汶提出的其中一項理據指，「林林」被送院後拍下照片，照片顯示「林林」可怕的身體狀況。王認為該些照片對王構成損害，認為不應在原審時讓陪審團觀看。

官指刑事案常涉及社會悲劇

惟上訴庭反駁稱，該些相片是在控辯雙方均同意下呈堂，從未有人提出反對。原審法官在指示陪審團時，亦多番指示他們不要受情緒影響。此外，刑事案件常涉及社會中的悲劇和令人反感的事，法庭會預期陪審團會聽從指示下處理證據。而王的案情，亦是她和「林林」的健康狀況無關，故認為王提出的這個理據，並無可爭辯之處。