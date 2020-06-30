學生藏3噴霧罐聲稱燒野食用　官質疑滅蟲劑如何燒烤　裁罪成

21歲學生去年6月11日在上環被搜出3支綁有打火機的噴霧罐，他否認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪受審。裁判官鄭紀航今（30日）在東區裁判法院指，被告曾稱噴罐用以「燒嘢食」，惟該3支噴罐分別為滅蟲劑、定型噴霧及黑色噴漆，法庭無法想像如何用以燒烤。裁判官又稱噴霧罐產生的火焰可達1.5米，形容它是「有力匹敵而令人無法接近的武器」，裁定被告罪成。他決定先索取勞教中心報告，押後至下月14日判刑，期間被告還柙。

被告馬子樂（21歲，學生）被裁定於去年6月11日在上環信德中心地下的7-Eleven便利店附近的公眾地方，藏有3支噴霧罐，每支均有膠紙黏上一個打火機。

警員指被告被捕後支吾以對

負責搜查及拘捕被告的警員鍾立鋒早前供稱，搜出噴霧罐後向被告問話，對方支吾以對，並稱該些壓縮氣體用以「燒嘢食」，被追問後供出打算翌日往政府總部參加示威時作傍身之用。

裁判官認為警員是可信可靠的證人，但指他當時已有合理理由懷疑被告犯案，卻無施行警誡。法庭基於公平，不會將帶備噴霧罐作自衛的口頭招認納入呈堂證供。

官稱無法想像可用來燒烤

至於燒烤之說，裁判官指這反映了被告知道噴霧罐綁有打火機，惟該3支噴霧罐分別為滅蟲劑、定型噴霧及黑色噴漆，法庭無法想像如何用來燒烤，遂拒絕信納這個抗辯理由。

可產生火焰達1.5米

根據專家報告，該3支綁帶打火機的噴霧罐可產生持續的火焰，最遠可達至1.5米。裁判官續道，如用以傷人，除非對方有對等的武器，否則必會處於下風。他認為攜帶該3支噴罐的唯一合理推斷，是用以傷人，它們符合攻擊性武器的定義，裁定被告罪名成立。裁判官裁決提及被告攜帶的手套有十多片硬膠塊，並指該手套也是作同樣用途。

案件編號：ESCC2410/2020