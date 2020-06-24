逃犯條例｜舞台技術員企圖縱火囚4年　官：不接受汽油彈表達意見

反修例運動引起多場示威，大批示威者去年10月13日在將軍澳一帶堵路。一名年輕舞台技術員欲點燃汽油彈，遭休班警目擊及制止，他被捕後承認原想掟向路障方向，以阻警方前進。他今（24日）在區域法院就管有攻擊性武器以及有意圖而企圖縱火罪，法官胡雅文明言不接受用汽油彈表達訴求，又指被告當日行為罔顧站在路障附近的人的安危；且政府早於去年十月已撤回修訂逃犯條例，社會仍示威不斷，更有人無差別投擲汽油彈，而被告當時明顯準備縱火，有預謀成份，故判被告入獄4年。

用汽油彈針對警員以7年作量刑起點

被告姚少康（23歲）被控於去年‪10月13日在將軍澳唐明街公園外管有兩枝汽油彈，以及企圖縱火。

法官胡雅文判刑時指，本案控罪的性質非常嚴重，雖然被告沒意圖危害他人生命，但當中涉魯莽元素，而法庭會基於這罪責判刑。法官指，雖然縱火罪沒量刑指引，但根據英國就有關公共秩序罪行的指引，若案件涉使用汽油彈，兼針對警員的話，法庭應以7年為量刑起點。

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被告行為無顧及現場人士安危

法官稱，雖然本案非有關擾亂公共秩序的罪行，但從指示可見，針對警員使用汽油彈屬何等嚴重的罪行，而事發時警員正清理路障，被告卻意圖向其附近的路障擲汽油彈，不顧會否傷及警員或示威者。

不接受用汽油彈表達意見

法官又稱，雖然被告聲稱為表達對《逃犯條例》的意見才干犯本案，但法庭不能接受他用汽油彈表達意見，再者《逃犯條例》在案發前已撤回。法官表示，有關事發時段，香港各處均有示威、衝突，更有人無差別地擲汽油彈，而被告當時明顯準備縱火，事件涉預謀。

被告行為不能與和平示威者相提並論

不過，法官澄清被告的行為不可與合法及和平的示威者相題並論，被告的行為令他成為一個罪犯，而不是一個示威者。一旦汽油彈被擲出，其所引致的後果難以預測，被告欲對正在維持秩序的警員縱火，行為蔑視法治。

法官胡雅文指法庭不會接受用汽油彈表達意見。(資料圖片)

案情指，去年10月13日有數百名示威者在將軍澳一帶聚集，並在馬路上設路障及縱火。下午約6時15分，其中40至50人在唐俊街與唐明街堵路，警方到場執勤時，4名休班警見被告拿著載有透明液體及塞上布條的汽油彈，另一隻手拿著火機嘗試燃點，休班警即上前制止。警員後來在被告身上搜出另一枝汽油彈。

被告警誡下承認，他當時打算點燃汽油彈，並欲掟向路障，希望能阻警方前進，他戴上黑帽及頭套，是為了隱藏身份。

被告在案件轉介區院後即表示會認罪，等候正式答辯期間須還柙，惟期間其患癌的母親病情轉差，他後來獲高院獲批准保釋，准他每天外出到醫院探望母親，母親亦在他正式認罪前去世，他亦獲准更改保釋條件以出席母親的葬禮。

被告承認的罪名中並不包括暴動罪，但有企圖縱火罪。他的刑期與早前承認6月12日參與暴動的救生員一樣，同被判入獄4年。

案件編號：DCCC57/2020