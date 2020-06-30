6.12警處理手法覆核案｜警指群眾敵視警員　放催淚彈是唯一方法

民陣於去年6月12日在金鐘集會，警方驅散時發放多枚催淚彈，民陣召集人岑子杰等認為警方處理不當求覆核，聆訊今(30日)在高等法院續審，代表警方的律師陳詞指，當時的情況急劇惡化，警員遭掟雜物，群眾敵視警員，警方根本無法分辨暴力人士與和平示威者，發射催淚彈是唯一可行的方法。律師又指，岑當天曾稱集會歡迎「因為香港而受傷的人」，認為其所指為「勇武派」，集會為他們提供「庇護所」。法官聽罷陳詞後，押後裁決。

申請人：民陣召集人岑子杰及楊國明，答辯人是警務處長及律政司長。

余指群眾敵視警員

代表警務處長等的資深大律師余若海指，發射催淚彈前的情況急速惡化。現場警員的數目較示威者少，並遭人掟雜物。警員未能分辨使用暴力的人，和和平參與集會的人。余指，人群管理是困難的工作，而當時群眾敵視警員，並向警員掟雜物，反問現場的警員是否應不做任何事情。余指，當時發射催淚彈是唯一可行的方法。

警方與民陣並非沒有溝通

對於申請人質疑警方未有給予足夠逃走路線，便發射催淚彈。余則指，中信大廈有多個位置可出入，包括添美道的停車場入口。

余又指，警方曾於案發日下午4時前，和岑子杰以電話聯絡，並建議若有危險，應立即離開。岑只是多番質疑，為何如此對待和平集會的人士。余強調，警方和民陣並非沒有溝通。

余續指，岑子杰在當天曾在台上發言，指歡迎「因為香港而受傷的人」。余指岑所指為「勇武派」，集會正是為對方提供「庇護所」。

案件編號：HCAL2670/2019