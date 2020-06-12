修例風波一周年｜國際特赦組織製全球催淚彈地圖　6.12事件在列

反修例風波一周年，國際特赦組織今日（12日）推出互動網站，紀錄全球執法部門濫用催淚彈情況，涉及22個國家和地區近80宗個案。6.12金鐘中信大廈圍困事件亦位列榜上，組織認為「香港警察部分使用催淚彈的行為可能構成國際法下的酷刑及其他形式的虐待。」 另外，網站列載催淚彈的主要成分，及引述權威資料顯示對人體的影響，其中指出催淚煙嚴重可引致呼吸系統發炎、缺氧、心率及血壓升高、結膜炎及皮膚過敏等，如直接擊中人體可引致骨折及傷亡。 警方回應指，使用催淚煙的目的，是為了製造安全距離，避免出現近距離的衝突，受影響的人士只要離開催淚煙範圍，便可於短時間內復原。

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國際特赦組織今日（12日）推出互動網站，紀錄全球執法部門濫用催淚彈狀況，該組織危機應變小組蒐證實驗室核查了近500段影片，由該組織的數碼驗證隊分析，涉及22個國家和地區近80宗個案，除香港外，亦有玻利維亞、智利、哥倫比亞、剛果民主共和國、厄瓜多爾、法國、幾內亞、洪都拉斯、海地、印度（及印度控制的克什米爾）、伊拉克、伊朗、肯尼亞、黎巴嫩、尼日利亞、以色列（及被佔領的巴勒斯坦領土）、蘇丹、土耳其、美國（包括美國/ 墨西哥邊境）、委內瑞拉、津巴布韋。

該組織指出，各地執法部門濫用催淚彈的情況各異，包括向密閉空間施放催淚彈、直接瞄準個人發射、過量使用、在和平示威中使用催淚彈，及向行動不便、小童、長者、殘疾人士等容易受影響的人士使用催淚彈。其中就香港情況，「事件地圖」中記載，6.12金鐘中信大廈圍困事件、8.5三罷在金鐘有催淚彈由高處發射、8.11葵芳地鐵站內發射催淚彈等。

毒性水平因規格、用量、環境而異

網站列載不記名的催淚彈主要成分，指出已知的化學物質包括有木炭（charcol）、氯酸鉀（potassium chlorate）、蔗糖（sucrose）、硝化纖維素（nitrocellulose）、硝酸鉀（potassium nitrate ）、矽（silicon）、碳酸鎂（magnesium carbonate）、催淚劑（lachrymator）。就催淚劑，研究指出，催淚罐中可以使用多種不同刺激性物質，最常見的是CS、CN或CR，在室溫下為固體，加熱後會釋出氣體，其中CS是最常見成分，會產生刺激眼睛，鼻，皮膚和嘴巴。

研究成分留有一個「問號」，指出不同生產商的催淚成分濃度差異大，惟有關製造行業欠透明度，無完整披露成分，令研究受限制，尚未知全面影響範圍，需進一步研究。整體而言，催淚煙會引起灼熱感，流眼液、咳嗽、胸部緊繃、呼吸困難，徵狀會持續10到20分鐘。至於氣體的毒性水平，可能會因產品規格，使用量和使用環境而異，長時間接觸會帶來嚴重的健康風險。

化學工程師李浩基向記者指出，上述網站提到的主要是火藥及助燃成分，透過不同物質控制燃燒速度，以釋出更多及更持久的煙霧，主要影響人體的是催淚劑（lachrymator），關鍵是用哪一款以及濃度等會影響效果，而香港已知常用的催淚原素是CS。李浩基曾與多位同業組成化驗團隊，分析本港催淚彈成分，他指政府需詳細交代催淚彈成分，從公共健康角度，能助辨識什麼物質積聚人體及會造成什麼傷害，讓相關病患者等有所預防。

可致呼吸系統發炎、結膜炎、過敏等

國際特赦組織引述美國疾病管制與預防中心及人權醫師組織，綜合列出催淚煙對人體的影響，包括導致呼吸系統發炎，引起疼痛、咳嗽、呼吸困難、窒息感和支氣管炎，如患有呼吸道疾病更容易發症導致缺氧。循環系統方面，吸入催淚煙會導致心率、血壓升高，對心髒病患者尤其危險。

眼及鼻受到刺激，分別會導致流淚、發紅灼熱、視力模糊、腫脹和眼瞼痙攣，甚至引起結膜炎；鼻亦會會發炎和產生粘液。口部接觸到催淚煙，會流口水、吞嚥困難、噁心和嘔吐。皮膚接觸到催淚煙，可導致灼熱，發紅，痕癢及過敏，可持續數天，氣體留在衣服可以導致起泡和燃燒。

而長期或反復接觸催淚煙，亦會導致創傷後精神壓力障礙等，並已有文獻記載病例。另催淚罐直接撞擊身體，會使頭部受傷，瘀傷和骨折。如是催淚子彈，直接撞擊會導致死亡。

認為港警部分使用催淚彈行為違國際法

該組織指出，香港示威者浪潮展開一年之久爭至今未完，另一邊廂美國各城市的示威者亦遭受同樣對待，危機應變小組蒐證實驗室主任Sam Dubberley 指，「執法部門常引導人相信催淚彈是一種『安全』驅散人群的方法，能有效避免武力升級。」但研究發現各地不同警隊都有大規模濫用催淚彈情況。該組織認為，「香港警察部分使用催淚彈的行為，可能構成國際法下的酷刑及其他形式的虐待。」

關注國際規管催淚彈貿易

該組織亦關注，國際間目前尚未有共識規管催淚彈及其他防暴裝備的貿易。 只有少數國家會公開催淚彈出口數量及目的地等資料，令獨立監察受阻，要求聯合國管制催淚彈及其他防暴裝備的貿易，以防止這些低致命武器被用於酷刑 ，其他形式虐待和死刑。

警方回應指，自去年6月至今，「使用的武力包括催淚煙，都是源於有暴徒非法集結、違法堵路、暴力襲擊他人、對商店或公用設施進行惡意破壞等事件。 」

警方使用催淚煙的目的，是為了製造安全距離，避免出現近距離的衝突，務求於作出驅散行動及控制暴力場面之同時，盡量減低雙方受傷的機會。吸入催淚煙主要會令皮膚及眼睛感到灼熱、鼻和喉受刺激而導致咳嗽、打噴嚏、短暫感到呼吸困難等徵狀。受影響的人士只要離開催淚煙範圍，便可於短時間內復原。 警方強調，就裝備及彈藥使用有嚴謹的指引，亦參考製造商所提供的安全確認，確保所有使用的裝備及彈藥安全及操作正常，繼續根據相關指引，安全地使用有關裝備。