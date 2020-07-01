港版國安法｜聶德權：立法能鞏固一國兩制　冀公務員一致支持特首

《港區國安法》昨（30日）晚11時正式生效，公務員事務局局長聶德權在其Facebook專頁表示，國安法是填補國家安全法律的漏洞，令國家的主權、安全和發展得到保障，一國兩制才會更加鞏固，發展空間才會更大。他期望全體公務員在不同崗位各司其職、竭盡所能，團結一致支持行政長官和特區政府施政。

聶德權指，國安法令國家的主權、安全和發展得到保障，「一國兩制」才會更加鞏固。(資料圖片/高仲明攝)

公務員事務局局長聶德權在其Facebook專頁表示，全國人大常委會全票通過港區國安法，是填補國家安全法律的漏洞。他特別提到，過去一段時間，社會上對立法有擔憂、有疑問，有些人甚至質疑香港有國安法是否就沒有「一國兩制」。他稱， 「一國兩制」是為了維護國家的统一和領土完整，以及保持香港的繁榮和穩定。從國家層面訂立港區國安法，令國家的主權、安全和發展得到保障，「一國兩制」才會更加鞏固，發展空間才會更大。因此，《港區維護國家安全法》是「一國兩制」行穩致遠的關鍵，為特區未來進一步發展、為香港的繁榮穩定、長治久安建立重要基礎。

他續稱，香港面對很多大大小小的挑戰，政治、經濟、社會、民生，都有很多問題有待解決。他期望全體公務員在不同崗位各司其職、竭盡所能，團結一致支持行政長官和特區政府施政。除了要落實好港區國安法，亦要為香港未來各方面的發展而繼續打拼，讓市民大眾能夠安居樂業。

國安法規定公職人員簽署文件或者宣誓效忠

《港區國安法》第一章第六條列明，香港特別行政區居民在參選或者就任公職時應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。