港版國安法｜網媒攝影記者遭水炮車射中跌倒　記協：極度憤怒

今日為七一回歸日，雖然民陣發起的7.1遊行遭警方反對，但仍然有大批示威者上街。於下午4時許，警方在灣仔菲林明道以水炮車驅散在場人士，射中行人路上多人，一名拍攝者被射中倒地；網上媒體Flash Mesia發聲明，指傷者為其攝影記者，在採訪期間被水炮直接擊中頭部，彈飛兩米後倒地，現已於醫院接受檢查。 記者協會發表聲明，強烈譴責警方「攻擊」記者，重申已多次公開譴責類似行為，對於警方未有收斂，記協極度憤怒。

記協強烈譴責警方襲擊新聞記者，表示已多次公開譴責類似行為，對於警方未有收斂，記協極度憤怒。（歐嘉樂攝）

下午4時，警方在灣仔菲林明道以水炮車驅散在場人士，當時大部份遊行人士已離開，餘下的大部份為記者並站在行人路，警方水炮車到達後突然發放催淚水，多名記者走避不及誤中，有人頭盔即時飛脫，向後倒地，由義務急救員及市民抬走，亦有多人走到附近商店走避，情況一度混亂。

另外，在下午5時30分左右，警察公共關係科警司（傳媒關係）高振邦在英皇道警告現場黃背心人士離開現場，否則會動用水炮車，期後水炮車朝記者方向射水，又指黃背心人士阻礙警方執法。

記協強烈譴責警方襲擊新聞記者，表示已多次公開譴責類似行為，對於警方未有收斂，記協極度憤怒。（梁鵬威攝）

記協其後發聲明表示，今日（1日）下午，於灣仔軒尼詩道近馬師道採訪示威期間，多名記者被水炮車噴出的催淚水劑掃射，直至水炮車上的警員發現記者身旁有手持攝錄機的便衣警員，才停止攻擊，受傷記者表示全身感到赤痛。另外，警方於銅鑼灣多次無差別使用胡椒噴霧，令大量記者受傷。

記協強烈譴責警方以水炮車等武力攻擊記者，記協已多次公開譴責類似行為，對於警方未有收斂，感到極度憤怒，要求警方立即制止前線警員所有針對新聞工作者的阻礙、干擾或暴力行為，讓前線新聞工作者能有效地履行其第四權監察天職。