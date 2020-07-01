港版國安法｜警方兩小時連發7稿　獨立發帖公告拘二人涉違國安法

今日為七一回歸日，民陣原訂今午發起遊行，但遭警方發出反對遊行通知書及禁止集會通告書，上訴後亦被駁回，是回歸後首次被禁七一遊行。加上《港區國安法》於昨日深夜（6月30日）正式生效，以迎來今日（7月1日）香港回歸23周年。警方早已嚴陣以待，派有大批警力及裝備去「應付」大批市民到維園一帶的大型活動。 今日下午一時許，警方首次警方舉起「紫旗」向市民發出警告，此次亦是《港區國安法》生效後警方首次發出的警告，期間拘捕一人。另外，警方於約兩小時內連出7度新聞稿，於下午兩時後的每不足10分鐘內連發三稿，均以《港區國安法》名義警告市民離開相關範圍，其中一稿中更說會 「絕不手軟」執法。

警方於約兩小時內連出7度新聞稿，於下午兩時後的每不足10分鐘內連發三稿，均以《港區國安法》名義警告市民離開相關範圍，其中一稿中更說會 「絕不手軟」執法。（李澤彤攝）

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以往的大型示威活動、突發社會運動，警方亦會發稿提醒現場相關人士，或會警告將會觸犯任何相關法例。《港區國安法》於昨日深夜（6月30日）正式生效，警方已準備了相關的警告旗次予在場有可能觸犯法例的人士，今日下午一時許，警方首次警方舉起「紫旗」向市民發出警告，此次亦是《港區國安法》生效後警方首次發出的警告，期間拘捕一人。

然而，警方於下午1時28分及下午1時56分，警方發稿表示銅鑼灣東角道一帶有人群集結及高聲叫囂，以及指有關人士阻礙交通，相關活動有機會干犯《公安條例》有關未經批准集結的罪行，警方遂採取執法行動，並指會嚴正執法，果斷採取拘捕行動。

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然而，在下午2時後，不足10分鐘內連發三稿，全部都指明參與運動者有機會涉《國家安全法》罪行，當中指，分別指有人叫喊「香港獨立 唯一出路」口號，涉嫌煽動或教唆他人分裂國家，有可能違反《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，即《港區國安法》，又指有關人士集結叫囂，破壞社會安寧，更一度闖出馬路，阻塞交通，並已拘捕逾70人。

此外，警方的發稿中用詞越見嚴厲，先以呼籲式要求群眾離開，不足10分鐘後的發稿以警方會「繼續嚴正執法，絕不手軟」；其後的不足10分鐘後，指「警告群眾立即停止違法行為，警方會繼續保持高度戒備，遇有違法行為便會堅定執法」並警告會「拉人」。