港版國安法｜荃灣黃店清走文宣　有店舖憂「香港加油」犯顛覆政權

人大常委會昨日（30日）通過《港區國安法》，並納入香港《基本法》附件三，全港不少「黃店」昨連夜移除文宣及連儂牆。記者今日（1日）到荃灣大河道、荃灣廣場、南豐紗廠等商場及街道觀察，發現幾乎所有黃店已拆走文宣和連儂牆，只剩下最少一間黃店沒有移除。 有「黃店」店員擔心一些字句如「香港加油」或連儂牆，已觸犯煽動顛覆國家政權的法例；亦有老闆指，已移走政治事件攝影集，為免犯法亦在昨夜移走書籍。

其中一間開張不久的台式飲品店，店員表示已於昨晚六時拆除文宣和連儂牆，現時僅在飲品杯上留下文宣圖案。他指，《港區國安法》的條文嚴厲，不受本港法例監管，有權隨時「封舖拉人」。他擔心一些敏感字句或連儂牆，甚至擔心「香港加油」等字句的文宣都已屬煽動顛覆國家政權罪，因此呼籲其他相同政見的店舖須「留得青山在，大家鬥長命。」

而另一間雪糕店店員表示，看到同商場其他黃店已拆下文宣，因此在今早凌晨12時跟隨移走文宣。問及會否擔心在黃店工作具一定風險，他無奈表示，「而家真係冇自由喇，唔係回歸前嘅香港。如果連打份工都秋後算帳，咁就冇辦法。」

黃店︰不再出售政治事件攝影集

亦有曾售賣政治事件攝影集的雜貨店「黃店」老闆認為，國安法的條文內容模糊，在與同商場的黃店商討後，以免觸犯法例已在昨夜移走書籍。他指該位置將來會放置與本土意識相關的書籍，如文化、飲食等。

他相信其他人同樣觀望未來數日的進展，例如未有拆除文宣的店舖被控告。他又指，光榮冰室亦拆除文宣和連儂牆，認為是為大勢所趨，並在考慮是否移除社交網站Instagram專頁的敏感內容。

光榮冰室荃灣店已拆除文宣

而在本港經營四間分店的光榮冰室，其老闆及店員在反修例示威中曾多次高調表支持運動。冰室荃灣分店仍然門庭若市，但門外玻璃上的文宣已拆除，僅留下膠紙的痕跡。此外，記者亦發現最少一間黃色食店沒有移除文宣，該店老闆斬釘截鐵說「唔會拆！」但不願接受訪問。

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