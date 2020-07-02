兩男刑毀輕鐵八達通機　官稱受煽動不加思索犯案　判即時入獄4周

兩男去年9月與其他人在屯門破壞輕鐵青松站一部八達通入閘機，警方其後在500米外拘捕數人，兩男經審後被裁定罪成。裁判官水佳麗今（2日）於屯門裁判法院指，兩人若非及早得悉被港鐵職員發現，「分分鐘會打爛成個輕鐵站啲嘢」。她斥兩人受網上煽惑，不加思索地破壞港鐵，令市民不便，被定罪後才展示悔意。她認為被告連同數人有計劃地犯案，比起同類案件嚴重，判兩人即時入獄4星期。

兩名男被告吳兆軒（23歲，建築機械維修員）及霍啟峰（24歲，兼職售貨員）同被控於去年9月8日與兩名不知名男子在輕鐵青松站內毀壞一部八達通入閘機。

被告吳兆軒及霍啟峰與3人破壞輕鐵青松站內毀壞一部八達通入閘機，在屯門法院被判入獄4星期。(資料圖片)

報告建議判社服令

辯方求情指兩人的感化及社會服務令報告正面，他們無不良嗜好，過往表現乖巧，其中吳的僱主也讚賞他用心盡責工作；報告建議判處社會服務令。惟裁判官聞言表示：「點解本席唔適合判即時監禁呀請問？」辯方續求情稱被告感到後悔，理解所作所為令市民不便，為社會帶來傷害，明白應用和平理性的方法表達不滿。

辯方認作賊心虛未繼續破壞

裁判官其後指：「有理由相信如果輕鐵職員唔着燈及廣播，（兩人）分分鐘會打爛成個輕鐵站啲嘢。」她又指，被告理應「覺得自己有啲好彩，因警告而撤離咗」。辯方同意兩人或因作賊心虛而未有繼續破壞，但重申兩人有悔意，重犯機會不高。

問港鐵做錯何事未能回答

裁決官引報告稱，被告受一些網民煽動而行事，其中吳被問及港鐵做錯何事時，也未能回答。她形容被告對港鐵的指控無理，斥其不加思索的行為令港鐵受破壞，更令市民不便。

官指悔意來得有點兒太遲

兩人帶備硬物，與另外三人共同行事，其中霍準備了衣物替換，反映他們有計劃犯案。裁判官又指，兩人心存僥倖，望在審訊中得以脫罪，所謂的悔意「實在來得有點兒太遲」。

裁判官認為被告與數人共同行事，有計劃犯案，比起一般刑事毀壞的案件嚴重，遂以監禁5星期作量刑起點，兩人因向港鐵賠償而獲減刑1周，最終入獄4星期。

案件編號：TMCC1825/2019