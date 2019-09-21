【9.21屯門示威】示威者燒國旗、掘磚　毀輕鐵站CCTV、八達通機

周六（21日）屯門公園衛生關注組成員再發起「光復屯門公園」遊行，由屯門新和里遊樂場內足球場起步，前往屯門政府合署外，促求修改《遊樂場地規例》，禁止一切在公園範圍內涉及任何形式金錢之打賞、行乞和捐贈及要求康文署加強執法及檢控違法行為等。下午3時半，遊行隊伍途經西鐵屯門站，有遊行人士走出杯渡路馬路，警方在舉黑旗，警告會施放催淚煙。下午4時，大會宣佈遊行提早結束，有示威者國旗拆下點火，有示威者於鄉事會路外掘磚，有人進入市中心輕鐵站的路軌收集石塊搬出馬路，又破壞輕鐵站閉路電視、八達通機。

遊行隊伍未經過屯門公園時，仍有老翁在公園內休息。一名姓李老翁表示，平日都有到公園休息、聽歌，但並未曾付費。他指，7月舉行的「光復屯門公園」集會亦有到場視察「知有遊行所以咪望下，不過一多人就走」。他指，經歷早前「光復屯門公園」行動後，大媽唱歌的聲浪的確比以往細，「不過平日唔聽歌有咩做。」他又表示，並不擔心會有混亂情況，「我唔搞佢，都唔搞我。」、「有咩事咪走囉」。

屯門新墟杯渡路近西鐵站B出口對開，警方出黑旗，警方指隨時會發放催淚彈。(香港01記者攝)

有人把國旗拆下，撕毁、多次踐踏後以紙巾助燃，用打火機焚燒國旗。（鄭子峰攝） 下午3時半，遊行隊伍途經西鐵屯門站，站外防暴警察持盾戒備，並一度舉藍旗警告。有遊行人士走出杯渡路馬路，警方在舉黑旗，警告會施放催淚煙。同一時間，遊行隊頭抵達終點屯門政府合署。在屯門大會堂外，有人把國旗拆下，多次踐踏後以紙巾助燃，用打火機焚燒國旗。期間有人舉起雨傘阻擋鏡頭，消防員其後到場將撲熄。

示威者破壞輕鐵站閉路電視、八達通機（李智智攝）

下午4時，有黑衣人於屯門站公共運輸交匯處聚集，防暴警員於橋上梯間戒備，有黑衣人用鐳射筆照向警員，防暴警向樓下施放胡椒噴劑。屯門港鐵站外，有一名中年男子嘗試通過警方防線，雙方發生推撞，一名警員推開該名男子，男子以雨傘打向警方盾牌，一名警員指 「你陣間整到自己啊」有人指責警員 「阿伯幾廿歲你推佢做乜」 立法會議員鄺俊宇到場，向男子稱「冷靜點」，之後將他帶離警方防線。

至下午4時許，有黑衣人於鄉事會路外掘磚，有人進入市中心輕鐵站的路軌收集石塊搬出馬路，又破壞輕鐵站閉路電視、八達通機，有人用欄杆堵路，亦有人將雜物如膠欄杆、鐵枝等扔出輕鐵站路軌。

一批示威者於屯門大會堂屯匯街用水馬、欄杆設大型路障，有示威者射水、噴滅火筒、放磚頭。防暴警員到達屯匯街，現場示威者急速撤退。其間有示威者開滅火筒，現場出現一陣白煙，防暴警再度舉起黑旗，並警告記者返回行人路，否則開橡膠彈時會誤中記者。同時防暴警員不斷推進防線。