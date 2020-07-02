亞氏保加症男生想引父親注意　急症室圖搶警員佩槍　判感化一年

患焦慮症及亞氏保加症的16歲少年與父親爭執，變得情緒激動，送院後為引起父親注意，不惜在急症室試圖搶走警員的佩槍，令警員手掌疼傷。少年當場被制服，早前承認襲警罪。辯方今（2日）於屯門裁判法院求情指被告一時衝動犯案，扣押99天期間認識自己，與雙親的關係有所改善。裁判官葉啓亮考慮到被告的背景、犯案原因及還柙日數，採納報告建議，判處感化令12個月。

被告侯姓，16歲，是一名學生，他承認於2月15日在屯門醫院急症室24號房外襲擊警員。

與父爭吵一時衝動

法庭早前索取感化、更生中心及勞教中心報告量刑。辯方引報告指被告因與父親爭吵，一時衝動犯案，不擅管理情緒。雖然報告認為宜判感化令或更生中心，但望法庭判處感化令，以讓他在社區更生。

已深切反省並認識自己

辯方續指，被告扣押近百日，上了痛苦的一課，期間表現良好，深切反省並認識自己。其雙親每日探望，家人關係有所改善。而父母與校方商討後，計劃讓兒子明年入讀職業訓練學校。被告希望向受襲警員致歉，幸警員傷勢不重。

不懂情緒管理多次接受精神治療

裁判官指被告因病不懂情緒管理，過往曾多次入院受精神治療，他信納被告是為獲取父親注意而犯案。考慮到被告認罪及年輕，警員無大礙，還柙已構成足夠阻嚇，遂判處感化令一年，期間被告須守宵禁及聽從指示接受治療等。

精神狀況被送院時圖搶槍

案情指，被告父親報稱受兒子襲擊，被告因精神狀況被送到醫院後，大聲叫嚷，及後伸手槍到場協助的警員之佩槍。在多名保安及醫護人員協助下，被告終被制服。警員的手槍未有被奪去，但其右手掌有瘀傷，他憶述被告聲稱想死。被告警誡下表示欲離開醫院但受阻，遂決定搶槍以引起父親注意，事後感到後悔。

案件編號：TMCC411/2020