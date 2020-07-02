新冠肺炎｜兩男一女違檢疫令擅離住所被截獲　判監4至14日

本港新冠肺炎疫情持續，持續錄得多宗輸入個案，所有入境人士均須接受家居檢疫14天。 衞生署今日（2日）指，三名人士包括兩男一女違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），在無合理辯解及未獲授權人員許可下，離開其檢疫地點，今日於屯門裁判法院分別被判處監禁14日、6日及4日。

衞生署指，三名人士包括兩男一女違反《規例》，今日於屯門裁判法院分別被判處監禁14日、6日及4日。（資料圖片）

衞生署指，首宗個案為一名47歲男子，他早前獲發強制檢疫令，須在家中接受強制檢疫14日。然而在限期未屆滿前，他在無合理辯解及未獲授權人員許可下，離開其檢疫地點，並於3月1日在港珠澳大橋管制站被入境處職員截獲。該名男子被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於屯門裁判法院被判處監禁14天。

衞生署續指，另外兩宗個案分別為27歲男子及32歲女子，他們早前獲發強制檢疫令，須分別於家中及一所酒店接受強制檢疫14日。二人在無合理辯解及未獲授權人員許可下，分別意圖於5月29日及6月3日離開本港，並在深圳灣管制站被入境處職員截獲。二人均被控違反《規例》第8（4）及8（5）條，今日於屯門裁判法院分別被判處監禁六日及四日。

累計26人違檢疫令

衛生署發言人表示，截至今日，共有26人已被法庭定罪，判監禁最多3個月或罰款港幣1萬元。發言人強調，違反《規例》屬刑事罪行，對違例人士絕不容忍，認為判刑可給予社會非常清晰的信息，並重申衞生署必定嚴肅跟進任何違反《規例》的罪行。