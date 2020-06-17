新冠肺炎｜中年漢違檢疫令、連續兩天外出　遇警巡食肆　判囚六周

受新冠肺炎疫情影響，港府規定，除獲豁免人士外，所有抵港人士皆須接受強制檢疫14天。衞生署公布，警方在3月28日接報到沙田沙角商場食肆處理案件時，發現一名違犯檢疫令的56歲男子。該男子今日（17日）在沙田裁判法院被判兩項控罪罪成，即時監禁六星期。

除獲豁免人士外，所有抵港人士皆須接受強制檢疫14天。相中人與報道無關。（資料圖片／梁鵬威攝）

衞生署表示，警方在3月28日接報到沙田沙角商場一間食肆處理案件時，發現一名56歲男子，在檢疫令未屆滿前，無合理辯解或授權下離開檢疫地點。而其後警方調查發現，該男子在3月27日亦曾離開檢疫地點。據知，該男子持有香港身份證，他在3月26日回港，報稱3月27日曾外出用膳。

該男子被控違反《若干到港人士強制檢疫規例》，今日在沙田裁判法院被裁定兩項罪成，即時監禁六星期。

衞生署強調，政府對違反檢疫令的人絕不容忍，提醒受強制檢疫人士應遵守法定要求，接受14天強制檢疫，否則署方會嚴肅跟進，而違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。一般而言，若有人違犯強制檢疫要求，將被送往檢疫營。

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