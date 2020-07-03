政府派錢一萬｜約430萬名6月底登記人士　將提早於下周一起收款

今年《財政預算案》宣布向年滿18歲的香港永久性居民派發一萬元。政府今日（3日）表示，於6月21日至30日經銀行進行電子登記的約430萬名合資格人士，將可提前於下周一(7月6 日)開始，兩、三天內經其指定的個人銀行帳戶收到款項，較原訂7月8日提早收到錢。

「現金發放計劃」至昨日下午5時，共收到超過550萬個登記。（資料圖片／羅君豪攝）

現金發放計劃自6月21日開始接受登記。財經事務及庫務局公布，直至昨日（2日）下午5時，共收到超過550萬個登記，當中約470萬個（85%）經21間參與銀行進行電子登記，透過網上理財服務的登記接近300萬個（64%），透過銀行網站登記則有約170萬個（36%）。

7.1起經電子登記 約一周後收款

財政司司長陳茂波說，由於經網上理財服務進行電子登記的比例較預期高，令銀行能減省部分的客戶核實工月21日至30日經銀行進行電子登記的約430萬名合資格人士，將可提前於下周一 ( 7月6日）起兩、三天內經其指定的個人銀行帳戶收到款項。

至於7月1日起經銀行進行電子登記的市民，會在登記後約一星期收到款項。

▼派錢一萬 21間參與現金發放計劃銀行▼

+ 17 + 16 + 15

7月5日後登記 8月3日左右開始收到錢

而使用書面表格透過銀行或香港郵政登記的人士，需按年齡分批進行登記，首批1955年或之前出生的人士，已於6月21日起開始登記；第二批（1956年至1970年出生人士）的開始登記日期為7月5日。

在7月5日至18日進行登記的人士，會同步在8月3日左右開始收到款項或領取支票通知。政府提醒，市民無須急於在首一兩天登記，亦無須親身遞交表格。