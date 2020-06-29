關愛基金派錢　N無人士周四起可申請生活津貼　一人住戶得$4500

關愛基金將推出「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目，向「N無人士」（即非公屋住戶和沒有領取綜援的低收入家庭）先後發放兩次生活津貼。首輪津貼的撥款額為11.1818億元，預計可惠及約105,500個住戶（約272,000人），項目將於本周四（7月2日）開始分階段接受申請。 一人住戶可獲津貼額為4,500元，三人住戶為12,500元；申請人與同住成員均不可在港有物業；若租住單位是來自家人、領取綜援人士也不符合資格 。當局預計交表後兩個月，款項可到合資格申請人手中。

關愛基金專責小組主席羅致光及專責小組秘書江嘉敏公布向非公屋非綜援人士發放生活津貼。（梁鵬威攝）

關愛基金本周四起可供非公屋非綜援人士申請生活津貼。（梁鵬威攝）

羅致光表示，去年8月15日財政司提及第一輪紓困措施，邀請關愛基金推行項目，特首在施政報告也提及兩輪津貼項目，下個月初終可推行，7月2日開始接受申請，由關愛基金秘書處負責，感謝216個服務單位協助處理申請，包括審視是否符合申請資格，扶貧委員會亦通過預留11.1818億元推行，料27.2萬人受惠。

申請者無論居於租住私樓、工業大廈、商業大廈，只要符合資格即可受惠，也包括社會房屋，民政處單身人士宿舍等、臨時房屋如木屋、無家者等，視乎住戶收入及租金，租金上限定在住戶入息限額的一半。羅表示，設計有租金上限是因為項目不涉及深入調查收入，有住戶或月入3,000元，但租金9,000元，明顯收入不足支付租金，故採用簡單方法。

一人住戶津貼$4500 11月30日截止

受惠資格有限制，申請人與同住成員均不可在港有物業；若租住單位是來自家人、領取綜援人士也不符合資格 。申請人必須是香港居民，即使有香港身份證，但不是在港定居如外傭，以及申請來港簽證時已確定有足夠經濟能力在港生活也不包括在內。

金額方面，一人住戶津貼額為4,500元；二人住戶為9,000元；三人住戶為12,500元；四人住戶為14,500元；五人住戶或以上則是15,500元。合資格人士可透過服務單位領取申請表，或去社會福利署、民政處領取，遞交表格可親身或郵寄到服務單位，有關單位設有投遞箱。

羅致光料一開始申請時市民或急不及待申請，但因超過10萬人符合申請，故分階段處理申請，7月2日開始處理一人住戶申請，8月處理二人住戶，如此類推，11月30日截止申請，希望一年內完成兩輪申請。

羅致光指不少申請者是長者或基層市民，填表有可能面對不少問題，故希望透過服務單位提供協助，因此不設網上申請。（梁鵬威攝）

料需兩個月時間處理申請

被問及為何不設網上申請，羅致光表示，不少申請者是長者或基層市民，填表有機會面對不少問題，故希望透過服務單位，為有需要人士提供協助，也令服務更順暢；服務單位會有人員查看資料是否齊全，提供初步審批工作，最後秘書處會審視每一宗申請，服務單位也會抽查如家訪，屆時申請者要提供資料如入息證明，申請約需兩個月時間處理，希望盡快批出資助；若直接通過郵遞方式遞交申請，或因資料問題需時更長。申請人可銀行轉賬或抬頭支票領取津貼。

至於2021年派發安排，羅指做法較第一輪簡化，合資格住戶1月會收到信件，要告知秘書處會不會申請繼續申請津貼，若繼續則不需要重新填表，若仍符合資格，第一輪受惠住戶應很快收到津貼，明年1月至5月新申請者也可提交申請，5月底截止申請。

羅致光：八個月才找辦到辦公地方

被問及能否加快審批，羅致光表示，已聘請百多個員工，需要找地方辦公，去年8月開始覓地，今年3月才找到地方，其後再請人，今年7月開始項目；對比保就業計劃，設計上可全電子化，歷史記錄不需申請人提供，強積金有既有資料提供，保就業計劃也外判絕大部分工作。

他指今次涉及基層及長者，希望透過人與人接觸，有助申請到批出更有效率。至於能否快過兩個月，他稱做得到就會做，但永遠有個案特別複雜，如抽查個案需時更久，估計兩個月可以處理。

被問及會否設立臨時失業援助金，羅致光表示香港永久居民可申請1萬元，部分市民可領取在職家庭津貼、學生資助額外津貼等、1萬元現金津貼亦將惠及合資格的非香港永久居民等，認為連串津貼累計起來為數不少。他重申，已多次解釋設立臨時失業援助金的難處，除了成本高，也不希望成為恆常項目，故不再作解釋。至於會否為特定群組設立特別津貼，他指，即使希望提供協助，但擔心被濫用，情況就如港府為內地來港人士安排免費入住檢疫中心，但有人14日又14日入住，疑濫用設施；又如希望協助外傭來港工作，但數以萬計外傭湧港，擔心本港醫療系統無法負擔，對香港可未必是好事。

至於兩輪津貼的行政費，羅致光指涉及1.7億元，包括辦公地點租金、行政費、人工等。他又指，申請者最快8月底可獲發津貼，但下一輪津貼申請將不會再調整津貼金額，所有條件維持不變，令宣傳及申請簡單，以免產生信息混亂。