港版國安法｜政府澄清：無要求公務員宣誓放棄BNO

政府今日（3日）發新聞稿，回應網上有傳聞指「政府很快會刊登憲報，要公務員宣誓及強制放棄BNO」，政府發言人澄清並無此事。 政府下周五會就公務員宣誓建議，向立法會公務員及資助機構員工事務委員會匯報有關研究進展。

5月一場「和你lunch」示威中，有人舉起BNO護照。（資料圖片／余俊亮攝）

《港區國安法》多個條文與宣誓有關，包括第6條，香港居民在參選或者就任公職時，應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。

第16條和第18條分別列明，警務處維護國家安全部門負責人，以及律政司國家安全犯罪案件檢控部門負責人，在就職時應當宣誓擁護基本法，效忠特區，遵守法律，保守秘密。

但《國安法》並提及及國籍或BNO護照的問題。

6月一場「和你lunch」示威中，有人舉起BNO護照。（資料圖片／歐嘉樂攝）

《港區國安法》日前生效，英國政府宣布向持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人提供入籍路徑，逗留英國的期限由半年增至五年，最快六年可申請入籍，適用於300萬名合資格港人，方案並無配額。

有網上傳聞：「政府很快會刊登憲報，要公務員宣誓及強制放棄BNO」，政府發言人澄清並無此事，並會在下周五就公務員宣誓建議，向立法會公務員及資助機構員工事務委員會匯報有關研究進展。