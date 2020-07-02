「港區國安法」日前刊憲並即時生效，有移民顧問表示自從通過「港區國安法」立法決定草案，移民查詢和申請大幅上升，現時平均每天收到30至50個來電，最多港人打算移民的地方是台灣，其次是葡萄牙等歐洲國家。 繼英國宣布向英國國民（海外）護照（BNO）持有人提供入籍途徑，澳洲亦表示繼續歡迎香港人，為港人提供避風港。

早前「和你lunch」示威中，有人高舉BNO護照。（資料圖片 / 余俊亮攝）

自人大公布立法後 移民查詢持續高企

「港區國安法」令市民移民意欲增加，「港區國安法」6月30日深夜正式刊憲並即時生效。美聯移民顧問有限公司高級移民總監黃秀頴表示，自從通過「港區國安法」立法決定草案，移民查詢和申請大幅上升，現時查詢數目雖然不及5月底般誇張，但每日收到查詢仍多，平均每天約有30至50個來電。根據移民顧問公司的數字，移民查詢由4月的150宗急升至5月800宗，6月則有600宗查詢。

▼國安法刊憲 七一遊行▼

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設「台港服務交流辦公室」 或傾向批有逼切性港人

黃秀頴表示，最多港人打算移民的地方是台灣，其次是葡萄牙等歐洲國家，因為移民的門檻較低和所需的居住時間較短。

她指出，台灣和香港的文化相近，生活指數較低，故受港人歡迎。港人選擇移民地方時，會考慮相關的時間成本和生活成本。移民台灣的門檻相對較低，只需一年住滿至少11個月，並符合有關申請移民要求。被問到陸委會設立的「台港服務交流辦公室」有否吸引更多港人移民台灣，她認為有關個案或傾向批給較有逼切性的港人。

自從通過「港區國安法」立法決定草案，移民查詢和申請大幅上升。（資料圖片 / 劉定安攝）

葡萄牙門檻低 歐洲查詢佔一成半

其次最受港人歡迎的移民國家是葡萄牙，其所需的居住時間較短，在五年內每年只需居住七天，至少投資35萬元房地產。

黃秀頴表示，六成人查詢移民亞洲地方，當中以台灣最多。而查詢歐洲就有一成半，其中查詢葡萄牙和愛爾蘭佔約分別五成。另外查詢英國、美國、澳洲和加拿大四個國家的共有一成半。黃秀頴表示，升學移民方面，有不少家長打算以愛爾蘭做為跳板，領取當地身分後再移民英國。

BNO留英未有細節 澳洲為港人提供避風港

英國宣布，給予持有BNO港人五年逗留許可，居滿六年可申公民權。黃秀頴表示，許多人未必短期內能放棄香港生活，長時間居留外地，加上英國對給予持有BNO港人逗留許可未有細節，所以移民查詢未見增多。

繼英國宣布向英國國民（海外）護照（BNO）持有人提供入籍途徑，澳洲亦表示繼續歡迎香港人，為港人提供避風港。黃秀頴又說：「始終移民唔係一時三刻可以決定，但留意到好多港人都巳經着手去到最後階段。」