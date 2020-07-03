勞福局公布新《殘疾人及康復計劃方案》　冀建構傷健共融社會

勞工及福利局今日(3日)公布由康復諮詢委員會制定的《殘疾人及康復計劃方案》。該方案按願景釐定了四個策略方向，並環繞20個主題提出共62項策略建議，期望讓殘疾人士盡展所長，貢獻社會。

方案提出四個策略方向，期望讓殘疾人士盡展所長，貢獻社會。(資料圖片)

四個策略方向

方案按願景提出四個策略方向，分別是：提供適時及適切的支援裝備殘疾人士，以應對人生歷程中各個階段的轉變；加強社區照顧服務，讓在社區生活的殘疾人士與家人得到所需的支援，並在有需要時可獲安排盡快入住院舍；推動傷健共融文化，促進暢通易達的環境、交通及資訊傳達，讓殘疾人士可全面參與社會；確保殘疾人士的多元化服務因應需求轉變得以持續發展。

三個指導原則

康諮會在制定新方案時，採用三個指導原則：恪守聯合國《殘疾人權利公約》的宗旨；以貫穿人生歷程的方式檢視殘疾人士不同人生階段各方面的需要；以及推動跨界別、跨部門的協作，共同為殘疾人士建構傷健共融的社會。

隨時調整策略

制定新方案的工作分為「訂定範疇」、「制訂建議」及「建立共識」三個階段，每階段都有進行公眾諮詢。三個階段的公眾參與活動在2018年3月至2020年1月期間進行，康諮會於今年６月正式向政府提交新方案。

勞福局發言人表示：「方案是一份『活文件』，涵蓋殘疾人士在人生不同階段的各種服務需要。政府會按每項策略建議的成熟程度，分為短期及中長期措施，並繼續以『成熟一項推一項』的方式落實。康諮會將繼續協助政府跟進方案的策略建議的實施進度，根據四個策略方向適時進行檢討並作出適當調整。」

方案的中文版報告及各階段報告已上載勞福局網頁以供參考。