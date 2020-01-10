勞福局建議2月起綜援生果金調高3.6%　財委會下周五審批

勞工及福利局今日（10日）向財委會提交文件，建議下月1日起把綜援計劃的標準項目金額及公共福利金計劃的高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼金額調 高3.6%；而綜援租金津貼最高金額亦上調3.2%。政府預計每年額外增加逾27億元財政負擔，有關建議留待財委會下周五（17日）審批。

政府建議下月1日起把綜援計劃的標準項目金額及公共福利金計劃的高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼金額調 高3.6%。（資料圖片）

文件指出，建議將俗稱生果金的高齡津貼，由現時每月1,385元增加50元至1,435元，而普通長者生活津貼及高額長者生活津貼，則分別由現時每月2,675元及3,585元，調升至2,770元及3,715元，加幅分別是95元及130元。

至於普通傷殘津貼，會由1,770元調升至1,835元，高額傷殘津貼由3,540元提高至3,670元，兩者分別增加65元及130元。

在綜援方面，健全單身長者綜援標準金額建議由每月3,585元增加130元至3,715元，健全單身人士則由每月2,525元增加90元至2,615元。此外，政府建議將每月最高豁免計算入息的限額由2,500元上調六成至4,000元，並將社區生活補助金 (現時為每月340元 ) 擴展至適用於60至64歲的健全成人，又在現行五項適用於合資格的非長者健全綜援受助人的特別津貼外，增加11項特別津貼。

政府預計按年調整綜援計劃及公共福利金計劃金額的建議，涉及的經常開支增加總額約為每年17.63億元。就綜援計劃建議提高每月最高豁免計算入息限額、將1項補助金和11項特別津貼擴展至適用於合資格非長者綜援健全受助人、以及按住戶人數增加租金津貼的最高金額，估計所涉及的經常開支增加總額約為每年9.6億元。