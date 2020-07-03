九巴新界西17條路線將實行分段收費　運輸署否決B1等三條路線推行

九巴今年初向運輸署提出申請，擬就新界西實施分段收費計劃，涵蓋屯門、元朗及天水圍18條路線，料本月初有結果。《香港01》獲悉，運輸署批出當中15條分段收費路線，但否決了960、961及B1路線，惟額外新增2條額外路線分別為268B及268C路線，即一共17條路線將實行分段收費。 據悉，計劃細節將會在短時間內公布。

九巴成功獲批共17條分段收費路線。（資料圖片）

九巴表示，會與運輸署緊密溝通以安排細節，並會密切留意客量作靈活車務調配。

區議員倡進一步重組九巴路線

屯門區議員巫堃泰表示，理解當局否決現時3條路線原因。他解釋，B1路線在疫情爆發前，由天水圍出發前往元朗期間經已塞爆車廂，倘在此路線引入分段收費將會加重載客量負荷。至於960及961路線往來屯門及灣仔，屬新界西居民的上班乘車線，故引入分段收線必定會令繁忙時段更擠迫，且對原本搭長途線的乘客更不便。

另外，他亦關注260X線引入分段收費，因此路線同樣是「返工線」，故認為九巴試驗期間應盡量觀察其客量變化，適時作出調整。長遠而言，巫認為當局須進一步重組九巴路線，並分流部分巴士行駛即將落成的屯門至赤鱲角連接路，以改善屯門公路恆常塞車情況。