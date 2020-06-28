傳九巴分段收費受阻　運輸署須回應市民需要

九巴早前申請於新界西實施分段收費計劃，涵蓋屯門、元朗及天水圍18條路線，惟有報道引述消息指態度向來正面的運輸署有意否決其中一半路線。屯元天交通由港鐵服務壟斷，區內居民出行選擇及模式大受影響，九巴為其長途路線提供短途收費，能為市民於區內通勤提供港鐵服務外可靠的選擇。若然運輸署只「放行」一半路線，或會鞏固港鐵獨大的情況。

九巴年初向運輸署申請於新界西實施分段收費計劃，於屯元天至少20個巴士站加裝八達通拍卡機。乘客坐跨區長途路線時，若於以上車站下車拍卡，即可退回部分車費。然而，有消息指運輸署有意否決近一半路線，當中大多以洪水橋及天水圍作起點，亦為區內較為重要的路線，例如68X、268X、276P及269D等。

九巴表示，計劃在元朗、屯門及天水圍等地方，在約20個巴士站裝設八達通讀卡器，短途市民在該站落車後拍卡，便可退回部份車資。首階段計劃涵蓋18條路線，具體實行安排及時間，須待運輸署審批。（資料圖片）

港鐵壟斷屯元天交通服務，居民如要於區內通行主要依靠輕鐵、西鐵及港鐵接駁巴士等，此外甚少可行選擇，無論港鐵服務質素、價錢及效率為何，居民只能接受。區內的跨區巴士線雖然不少路徑屯元天等地，惟過去專營巴士公司只設有單一收費，乘客即使只作短途旅程，仍須付出長途車費，導致專營巴士未能成為短程通勤的可行手段。九巴引入分段收費，有助於區內交通引入適度競爭，既可提升交通服務質素，更重要的是讓居民按出行需要「有得揀」。

打破港鐵壟斷，拓展多元化的交通模式實為區內居民眾望所歸，九巴的分段收費更獲元朗及屯門區議會支持。更甚者，元朗區議會巴士服務工作小組於5月開會，廿多名區議員均要求運輸署盡快通過建議，據悉署方亦認同區內交通面臨飽和，並對建議反應正面，更揚言有信心於今年8月實施。如今卻有傳署方將否決一半路線，無論署方用意是否如坊間批評般保護港鐵利益，從結果看也間接協助港鐵維持壟斷之勢。

否決路線須服眾

運輸署稱仍在處理九巴的申請，最快7月初完成審視，但指出署方的考慮因素主要有二，一來須考慮乘客選擇之外，仍須檢視九巴建議路線具否足夠的剩餘載客量，並是否需要調整班次以免影響現有乘客，二來亦須會否與區內其他公共運輸服務重疊。

但這些因素是否足夠支持署方否決過半路線？首先，縱使沒有仔細的研究數字，仍可相信不少區內流動屬非繁忙性質，跨區巴士線於非繁忙時間絕對有足夠的剩餘載客量應付。即使居民有需要於繁忙時間中出行，運輸署亦大可彈性處理，讓載客量飽和的班次只可於非繁忙時間提供短途優惠。更甚者，正如盛傳被否決的269D線（天富－瀝源），其繁忙時間的載客量（2018年數據）為七成多，相反其之於區內走線重疊的輕鐵線705及706線，其最繁忙路段的載客率平均達九成，到底署方是否如實以載客量衡量，或許仍有待公眾監察。

至於通過九巴計劃會否與其他交通服務造成路線重疊，署方無疑須權衡區內交通資源分配問題，但隨新界西人口不斷增加，署方始終有需要更善用巴士路線以應付上升的交通需求，即使路線重疊，問題或許亦非如想像般大。更重要的是，設短途優惠九巴路線亦未必會與現行交通服務惡性競爭，畢竟九巴只於少數巴士站設有退款八達通機，故大幅限制市民乘坐九巴作短途旅程的彈性及流動性。相反現有的港鐵服務、甚至小巴路線均可達更多車站，市民會否全盡改乘九巴始終成疑，兩者甚至可互補不足，為有不同需要的乘客提供服務。

屯元天在規劃上慘受「輕鐵專區」、「鐵路主導」等政策所影響，造就港鐵服務壟斷的局面，無論其服務質素為何，市民均苦無選擇，而其他交通營運商亦因此難以於區內創辦全新路線，導致壟斷局面難以打破。如今九巴短途優惠有望成為破局的缺口，運輸署理應全力協助。署方若然要否決過半路線，應提出具說服力的理由，並回應市民的需要。