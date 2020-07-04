港版國安法｜大律師指詮釋太闊　涂謹申：叫老泛民走是時代革命

《港區國安法》日前刊憲並生效，亦已有相關案件。大律師公會副主席葉巧琦和立法會議員涂謹申今日（4日）出席一個電台節目，對於政府聲明指「光復香港時代革命」有港獨含意，葉巧琦表示政府的詮釋太廣闊，這句子沒有背景，要視乎案情，認為要有行動和意圖才能判斷。 涂謹申表示，世界各國對本港的關注好高，繼歐盟、美國和日本作出回應，加拿大宣布暫停和香港的引渡協議，他認為各國對本港法律制度不信任，形成骨牌效應。

▼國安法刊憲 七一各區情況▼

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《港區國安法》日前刊憲並生效，亦已有相關案件。大律師公會副主席葉巧琦和立法會議員涂謹申出席一個電台節目，對於政府聲明指「光復香港時代革命」有港獨含意，葉巧琦表示政府的詮釋太廣闊，這句子沒有背景，要視乎案情，認為要有行動和意圖才能判斷，反問身上藏有標語的物品，何來組織、策劃、實施有關罪行。

涂謹申：年輕一代叫老泛民走 也是時代革命

涂謹申表示，本土民主前線梁天琦首先提出「光復香港時代革命」的時候，或有港獨意味，但民主黨立法會議員黃碧雲昨天（7月3日）認為，「光復香港」的意思是要回沒有走樣變形的「一國兩制」。涂謹申質疑，「梁天琦是否國父」，為何必要他的意思判斷句子。

涂謹申說句子對不同人而言有不同意思。基本法委員會副主任譚惠珠指，「光復」意思是那地方本來是你的，被人拿走了，要反抗推翻。他反駁，為何一定要香港獨立才叫革命，有年輕一代叫「老泛民走」，也是他們所認為的時代革命。

沒有正式英文版本有違過往立法的做法

葉巧琦又表示，立法程序欠缺透明，以及沒有正式英文版本有違過往立法的做法。本港中英雙語是法定語言，本港有很多人不懂中文，有機會觸犯法例也不知道，對他們不公道。她質疑沒有英文版本，外籍法官和律師分別如何審理案件和代表市民。

大律師公會副主席葉巧琦指，港府對港區國安法的詮釋太廣闊。（羅君豪攝）

標語當成毒品處理

加拿大宣布暫停和香港的引渡協議。涂謹申表示，世界各國對本港的關注好高，歐盟、美國和日本作出回應，他認為各國對本港法律制度不信任，民主先進地方一致態度強硬，「相信會排隊取消引渡條例，包括殺人等罪行」，形成骨牌效應。

涂謹申懷疑警察對於《港區國安法》執法訓練是否足夠，法例深夜刊憲並生效，認為翌日「警察執法時不知道做甚麼」。他批評觸犯《港區國安法》不需要暴力，有違人權法，沒有展示、單單藏有標語的物品就犯法，形容好像將標語當成毒品。

涂謹申表示，港區國安法通過後，國際社會對本港法律制度不信任料形成骨牌效應。（羅君豪攝）

葉巧琦指《港區國安法》最終解釋權在人大常委，有待觀察。她認為目前對於《港區國安法》的訊息混亂，執法有欠公道，她指立法條文應該要清楚，促請政府加強執法的訓練。