【港版國安法】英德領導人表關注　約翰遜稱必須繼續支持香港人

中國在香港實行《港區國安法》後多個國家就此表態。德國總理默克爾（Angela Merkel）表示擔心「一國兩制」受侵蝕，而英國首相約翰遜（Boris Johnson）則稱必須繼續支持港人。

默克爾7月3日表示擔心香港的自治正受到「侵蝕」，會在本月開始的歐盟輪值主席國任期內，向中國提出包括人權在內的問題。

德國擔任歐盟輪任主席國，為期半年。她在議會中發言：「在公開對話的基礎上，我們亦會談到法治和人權，以及香港的未來，因為我們擔心『一國兩制』這一重要原則正在受到侵蝕。」

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默克爾在發言中也指出，歐盟與中國達成貿易協議也是優先處理事項之一：「為了與中國建立成功的關係並有效地代表我們的歐洲利益，歐洲必須用一把聲音果斷地說話。只有27個歐盟成員國才有足夠的份量與中國達成雄心勃勃的協議。」

德國外長馬斯（Heiko Maas）3日表示，歐盟外長會在下次會議上討論香港問題。

英國首相約翰遜在接受倫敦廣播公司電台（LBC）訪問時稱，英國必須與香港的朋友一同堅持，保持其自由、結社以及言論自由的權利。他說：「我們在1984年承諾去照顧他們……去確保我們支持他們，而我們將會這樣做。（We gave a commitment in 1984 to look after them...to make sure that we stood by them, and we will.）