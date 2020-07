【港版國安法】英德領導人表關注　約翰遜稱必須繼續支持香港人

中國在香港實行《港區國安法》後多個國家就此表態。德國總理默克爾(Angela Merkel)表示擔心「一國兩制」受侵蝕,而英國首相約翰遜(Boris Johnson)則稱必須繼續支持港人。

默克爾7月3日表示擔心香港的自治正受到「侵蝕」,會在本月開始的歐盟輪值主席國任期內,向中國提出包括人權在內的問題。

德國擔任歐盟輪任主席國,為期半年。她在議會中發言:「在公開對話的基礎上,我們亦會談到法治和人權,以及香港的未來,因為我們擔心『一國兩制』這一重要原則正在受到侵蝕。」

默克爾在發言中也指出,歐盟與中國達成貿易協議也是優先處理事項之一:「為了與中國建立成功的關係並有效地代表我們的歐洲利益,歐洲必須用一把聲音果斷地說話。只有27個歐盟成員國才有足夠的份量與中國達成雄心勃勃的協議。」

德國外長馬斯(Heiko Maas)3日表示,歐盟外長會在下次會議上討論香港問題。

英國首相約翰遜在接受倫敦廣播公司電台(LBC)訪問時稱,英國必須與香港的朋友一同堅持,保持其自由、結社以及言論自由的權利。他說:「我們在1984年承諾去照顧他們……去確保我們支持他們,而我們將會這樣做。(We gave a commitment in 1984 to look after them...to make sure that we stood by them, and we will.)