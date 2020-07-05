港版國安法│張建宗指公務員應配合特區政府履行維護國家安全責任

政務司司長張建宗指，國安法令香港從政治陰霾中走出來，令經歷多番折騰的香港重回正軌，重現曙光；公務員隊伍作為特區政府的骨幹，應當在不同崗位各司其職，全面配合特區政府履行維護國家安全的責任，並堅定不移地支持行政長官和特區政府施政。 他又指，「一些西方政客繼續藉詞針對國家和香港，揚言要採取所謂『制裁』行動，擺明車馬干涉中國內政及香港內部事務」，張建宗表示，未來一星期會分別與所有外國駐港總領事及外國商會會面，講解《港區國安法》，確保他們對法例有正確的認識及了解。

張建宗今(5日)於網誌表示，《港區國安法》只約束四類嚴重危害國家安全的行為和活動，針對的是極少數違法犯罪的人，不會影響香港市民合法享有的基本權利和自由。對於遵守法紀、愛好和平的市民或新聞工作者來說，只要不觸犯法律定義的分裂國家罪、顛覆國家政權罪、組織實施恐怖活動罪和勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，就毋須擔心。

他又指，《港區國安法》充分體現法治原則包括在罪刑法定、無罪推定、一事不再審、保障公平審訊以及不具追溯力，他指,《港區國安法》只適用於法律實施以後的行為。

他指，公務員隊伍作為特區政府的骨幹，應當在不同崗位各司其職，全面配合特區政府履行維護國家安全的責任，並堅定不移地支持行政長官和特區政府施政；他表示，明白社會對立法有不同的意見，亦有市民未必完全清楚理解，特區政府一定會竭力做好公眾教育、解說及推廣工作，讓市民正確了解《港區國安法》的宗旨及內容，以釋除疑慮，釐清事實，澄清謠言。

「光復香港 時代革命」現時有「港獨」含意 大眾不應以身試法

對於有示威人士在7月1日，罔顧警方發出的反對通知書，進行非法集結，並作出暴力違法行為，甚至嚴重傷害警務人員身體，張建宗指，情況令人髮指；至於有參與違法和暴力活動的人藏有和揮舞寫上「香港獨立」字句的旗幟和印刷品，叫喊「香港獨立」等口號，有關人士涉嫌煽動或教唆他人分裂國家，違反《港區國安法》，公然挑戰中央政府和特區政府的底線。

張建宗強調，「光復香港 時代革命」口號在現時是有「港獨」、將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位或顛覆國家政權的含意，社會大眾不應以身試法。