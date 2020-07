國安法｜胡志偉：理念刀槍不入　寄語港人毋忘初心爭取民主

港區國安法上周生效,在剛過去的七一有市民上街抗議。民主黨主席胡志偉今日(5日)在港台節目《給香港的信》中表示,在高壓的政治氣氛下仍有大批市民上街,顯示嚴刑峻法不會嚇怕香港人。他寄語港人毋忘初心,堅持五大訴求,在自己的崗位做好本份,並踴躍在立法會選舉中投票。

▼國安法刊憲 七一各區情況▼

胡志偉表示,七一上街的人潮,顯示香港人在嚴刑峻法之下並不會退縮。他指,遊行示威被鎮壓的場面,令人回想起1968年的布拉格之春遭到蘇聯軍隊鎮壓,以及1989年北京八九民運的歷史。胡志偉指,六四鎮壓多年以來,內地官方通過修改歷史,灌輸經濟發展大於一切的思想,掩蓋對當權者不利的資訊,導致有些人思想中只剩下金錢利益。

胡志偉指,過去一年的示威浪潮中,有抗爭者失去自由、前途以至性命。他寄語港人毋忘初心,不要被中國政府以任何方式轉移視線,必須堅持五大訴求:「理念是刀槍不入,無法被奪走。」他指,縱使政權千方百計破壞港人的自由,只要每位香港人堅守崗位,總會有出路,呼籲市民在今年立法會選舉中踴躍投票。

最後,胡志偉引用作家米蘭.昆德拉以布拉格之春為背景的著作《生命中不能承受之輕》的名句:「最沉重的負擔同時也是一種生活最為充實的象徵,負擔愈重,我們的生活也就愈貼近大地,愈趨近真切和實在(The heavier the burden, the closer our lives come to the earth, the more real and truthful they become)。」他希望港人繼續捍衞民主與自由。