國安法｜胡志偉：理念刀槍不入　寄語港人毋忘初心爭取民主

港區國安法上周生效，在剛過去的七一有市民上街抗議。民主黨主席胡志偉今日（5日）在港台節目《給香港的信》中表示，在高壓的政治氣氛下仍有大批市民上街，顯示嚴刑峻法不會嚇怕香港人。他寄語港人毋忘初心，堅持五大訴求，在自己的崗位做好本份，並踴躍在立法會選舉中投票。

▼國安法刊憲 七一各區情況▼

+ 24 + 23 + 22

胡志偉表示，七一上街的人潮，顯示香港人在嚴刑峻法之下並不會退縮。他指，遊行示威被鎮壓的場面，令人回想起1968年的布拉格之春遭到蘇聯軍隊鎮壓，以及1989年北京八九民運的歷史。胡志偉指，六四鎮壓多年以來，內地官方通過修改歷史，灌輸經濟發展大於一切的思想，掩蓋對當權者不利的資訊，導致有些人思想中只剩下金錢利益。

胡志偉指，過去一年的示威浪潮中，有抗爭者失去自由、前途以至性命。他寄語港人毋忘初心，不要被中國政府以任何方式轉移視線，必須堅持五大訴求：「理念是刀槍不入，無法被奪走。」他指，縱使政權千方百計破壞港人的自由，只要每位香港人堅守崗位，總會有出路，呼籲市民在今年立法會選舉中踴躍投票。

最後，胡志偉引用作家米蘭．昆德拉以布拉格之春為背景的著作《生命中不能承受之輕》的名句：「最沉重的負擔同時也是一種生活最為充實的象徵，負擔愈重，我們的生活也就愈貼近大地，愈趨近真切和實在（The heavier the burden, the closer our lives come to the earth, the more real and truthful they become）。」他希望港人繼續捍衞民主與自由。