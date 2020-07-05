新冠肺炎│珠海開放3,000名額　澳門人入境免隔離　可赴大灣區9市

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（5日）公布，根據珠海巿政府通知，經粵澳、珠澳兩地政府協商溝通，由明日（6日）早上8時起，每日開放3,000個澳門公務、商務和有其他特殊情況人員申請暫不實施集中隔離醫學觀察名額，並將進入珠海後14日內的活動範圍擴大至大灣區廣東省9市，包括廣州及深圳，申請人核酸檢測須呈陰性，及持澳門健康碼綠碼，過關時必須經橫琴口岸、港珠澳大橋公路口岸進出珠海。

由7月6日起，澳門公務、商務和有其他特殊情況人員可以申請轄免，在進入珠海後暫免集中隔離醫學觀察，期間亦可到大灣區廣東省9市。（資料圖片）

根據澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，由明日早上8時起，每日開放3,000個澳門公務、商務和有其他特殊情況人員的申請名額（豁免有效期為7日），經澳門特區政府審核後，由珠海市確認並納入名單管理，相關人士進入珠海後14日內，活動範圍限於大灣區廣東省9市，即廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門及肇慶，14日後可到省內其他城市活動。如超出規定範圍活動，將可能被其他城市疫情防控指揮部實施集中隔離醫學觀察。對擅自超出規定範圍活動或違反疫情防控有關規定的人員，將取消其暫不實施集中隔離醫學觀察的資格。

必須經橫琴口岸、港珠澳大橋進出珠海

申請人須符合4項條件，（一）14日內未去過澳門和內地以外的地方；（二）無發熱或咳嗽等呼吸道症狀；（三）持澳門健康碼綠碼；（四）持有效核酸檢測陰性結果。申請人可在「珠海發佈」或「珠海特區報」微信公眾號中自助查詢，確認是否列入豁免名單。

過關時必須經橫琴口岸、港珠澳大橋公路口岸進出珠海，從其他口岸進入珠海將不獲豁免資格。過關前24小時內可通過微信掃碼或搜索「海關旅客指尖服務」小程序提前填寫出/入珠海健康申明卡，通關時採用電子申報方式進行健康申報。進入珠海時須持港澳居民來往內地通行證及澳門居民身份證，亦須持珠澳兩地具資質機構發出的7日內核酸檢測陰性結果證明（含粵康碼、澳康碼顯示有效核酸檢測證明）或採樣證明（採樣證明須採樣24小時後方可生效）。