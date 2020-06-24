健康碼｜延至7月推行暫只通深圳　據悉澳門憂港大量個案拖累疫情

本港及澳門和廣東的新冠肺炎疫情近月緩和，本地主要增加為輸入個案，消息人士透露，原擬下周推出的「港版健康碼」會再度押後，最快7月上旬才推出；並且只會適用於本港及廣東兩地，已連續86日無本地病例的澳門暫不參與三地互相認證健康碼計劃。 據悉，澳門當局因應香港近日有大量輸入個案，擔心互認健康碼後影響澳門疫情，因此港人進澳仍要強制檢疫。 連接深圳皇崗口岸的落馬洲口岸正準備重開，以配合推行「港版健康碼」，開放時間初步限於早上8時至晚上10時，不會全日通行。但未有健康碼人士如要出入境深圳，則仍要經深圳灣口岸，未能使用落馬洲口岸。

當局在推出港版健康碼同時，擬也重開落馬洲口岸。（資料圖片）

由於本港相隔一段時間便出現本地感染個案，「港版健康碼」推出日期一再延期。衞生署已接觸約10間有提供新冠病毒檢測服務的私家醫院及化驗所，擬定流程及查閱網上系統。目前計劃是讓持有有效期為7天的「港版健康碼」人士，往返粵港兩地可豁免14天強制檢疫。

健康碼初期只適用於往來香港及深圳，港府也不會完全開放予所有人使用，初期只限北上執行公務、商務及有特別需要人士，想持健康碼北上旅行，要再等待一段時間。與珠海推行健康碼政策的澳門，不會立即加入粵港健康碼制度。

消息人士透露，港府昨決定押後推出港版健康碼，即不會在下周推出。

據了解，因澳門已長時間沒有新增個案，澳門政府考慮到香港近期有大量輸入個案，一旦與香港開放關口及互認健康碼後，可能影響到澳門疫情，故維持港人入境必須接受14日強制檢疫。

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