新冠肺炎｜鴻裕大廈一層24戶多劏房　有住戶與家人商討撤離

本港再次出現新冠肺炎本地感染個案。截至下午4時，今日錄得10宗新增個案，當中8宗是輸入個案，2宗是本地個案。其中一名新確診本地個案女患者，居於長沙灣鴻裕大廈，並在附近診所擔任護士。 《香港01》記者下午到位於青山道的吳毓輝醫生診所觀察，診所已落閘，門外亦貼出告示指診所暫停營業14日。至於患者居住的鴻裕大廈B座，今日上午大廈已開始清潔，衞生署人員下午到場，逐戶派發唾液樣本收集瓶。該大廈保安員表示，大廈3至12樓為住宅，一層有24戶，惟大廈內不少住宅為劏房，估計住戶人數達數以千計。有住戶表明對大廈出現確診個案感憂慮，會與家人商討考慮暫時搬離大廈。

本港再次出現新冠肺炎本地感染個案。其中一名患者居於鴻裕大廈，並在附近診所工作。（張浩維攝）

衞生署工作人員逐戶派發口水樽。（袁澍攝）

患者居住的鴻裕大廈B座今日有清潔工為大廈地下的地面消毒，衞生署正派人於大廈各樓層，逐戶派發唾液樣本瓶。至於未有人應門的單位，衞生署人員則放置便條，通知住戶到地下保安亭領取樣本瓶。

傍晚時間所見，鴻裕大廈內只有3樓電梯口，已貼上衞生防護中心通告，指當局正於大廈展開新冠肺炎流行病學調查。通告亦提醒住戶，當局將於明日（6日）到8日，上午8時至11時派員收集唾液樣本瓶。

大廈旁邊的地產公司得悉有住客確診後，即清潔店舖。（袁澍攝）

鴻裕大廈一層有24戶，且不少是劏房，估計住客數以千計。（袁澍攝）

衞生防護中心向未有應門的住戶派發便條，提醒要領取樣本瓶取樣化驗。（袁澍攝）

一家四口居於鴻裕大廈的劉女士表示，對有住戶確診感緊張，她與丈夫都已年過70，屬於高危群組，回家後會與丈夫商量，考慮是否要全家撤離大廈。至於另一住戶鄧先生則表示，雖然大廈出現確診個案情況令人緊張，但暫時不考慮舉家遷出。

該大廈保安亦表示，大廈共有12層，3至12樓均為住宅單位，一層約有24戶，但大廈內不少單位屬劏房，估計住客數目數以千計。大廈保安今日上午得知有住戶確診後，已安排外判清潔公司消毒。