新冠肺炎｜41歲確診女診所護士　發燒帶病上班　曾與確診者下午茶

本港今日（5日）新增兩宗本地個案，其中一名是41歲女患者，在長沙灣「吳毓輝醫生診所」工作，上月尾亦曾與美田邨的確診女患者下午茶。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新確診女患者出現發燒病徵時，仍有上班，但未直接與病人接觸。診所醫生及其太太亦曾發燒，惟檢測結果初步陰性，當局現時已將診所同事送往檢疫中心。

張竹君表示，本港今日新增兩宗本地感染個案。（盧翊銘攝）

任職診所護士的41歲女患者被列為本地個案，個案編號1263，住在青山道鴻裕大廈B座。患者於7月2日起開始出現喉嚨痕，翌日發燒及發冷。患者於7月4日留下樣本後，即晚化驗結果呈陽性。

在診所工作 發燒仍有上班

張竹君說，該名女患者在長沙灣「吳毓輝醫生診所」工作，負責派藥及執藥。工作期無須與病人見面，但需與醫生「對藥」，最後上班日是7月3日。不過，女患者發燒當日則仍有上班，診所同事已被送往檢疫中心。

最新一名女患者在長沙灣「吳毓輝醫生診所」上班，負責派藥及執藥。（袁澍攝）

醫生及太太曾發燒 病毒檢測初步陰性

張竹君又說，當局曾與診所醫生接觸，索取患者資料。醫生昨晚出現發燒，而醫生的太太亦曾發燒。二人送院後，初步檢測結果同樣呈陰性。

當局已向診所醫生取得6月30日後，曾於診所求醫的病人名單，當局將會向相關病人派發樣本瓶。她認為，診所其他病人的感染風險較低，但不想有遺漏。

最新一名女患者在長沙灣「吳毓輝醫生診所」上班，現時診所已關閉。（袁澍攝）

上月曾與美田邨女患者下午茶

張竹君續指，該女患者6月24日，曾與居住美田邨的確診女患者（#1233）會面，二人當時於西九龍中心的KFC下午茶，會面時間約半小時，並非全程佩戴口罩。張竹君表示，即使美田邨女患者早已確診，但她當時未有提及曾與該名病人見面，形容對事件感到「可惜」，希望確診個案可盡量找回自己的社交紀錄。

此外，患者7月1日亦曾與另一朋友，於早上5時至8時，到石梨貝水塘行山，同日下午則曾與母親會面數分鐘。

美田邨群組的46歲婦人（#1233）較美國返港的兒子更早發病，被問到如何判斷該群組的源頭，張竹君解釋，其兒子的病徵僅失去味覺，丈夫則無病徵，但仍驗出有病毒，可能已帶病毒一段時間，而新冠肺炎患者即使無病徵前亦已經有傳染性，加上該婦人並無與其他個案有流行病學關連，衞生防護中心相信，婦人被家人傳染的機會大於在社區被感染，故不列作本地個案。