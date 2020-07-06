公屋擬逆市加租9.6%　議員要求凍租　陳帆：免租兩個月效果一樣

房委會早前建議9月1日起，逆市加租9.66%，運輸及房屋局長陳帆事後建議，可為公屋租戶提供兩個月租金寬免，抵消加租對租戶的影響。立法會房屋事務委員會今日（6日）開會討論。 會上多名議員批評，政府在疫情下逆市加租，建議政府考慮凍租及檢討機制。陳帆表示，公屋租金調整機制具有法律基礎，政府擁護法治精神，除非已修改相關法例，否則須按規定調整。陳又稱，政府會「特事特辦」，擬寬免公屋戶兩個月租金，效果等同凍租，當局亦對檢討機制持開放態度。

運輸及房屋局長陳帆表示，公屋租金的調整機制是按照法律基礎，除非已修改法例，否則必須按規定調整。（資料圖片／余俊亮攝）

指租戶收入增幅高於租金升幅

公屋租金調整機制被指欠缺彈性，致逆市加租情況出現。陳帆出席立法會時強調，現行機制經過房委會5年詳細討論及諮詢，在2007至2019年，公屋租戶於12年間，整體收入增106.2%。不過同期租金，連同今次租金檢討結果，只增加68.1%，認為租戶的收入增幅，遠高於租金升幅。

陳帆又說，公屋平均租金與租戶平均家庭收入比例，已由2007年的9.97%降至現時的9.39%。他稱在現行機制下，由於加租設10%「封頂」，故在此措施下，長遠會令租金與家庭入息比例持續改善。

民主黨立法會議員鄺俊宇批評政府逆市加租麻木不仁，猶如「向基層開刀」。（羅君豪攝）

稱「特事特辦」免兩個月租金

會上多名議員批評政府逆市加租，擔心會起「帶頭」作用，加上本港失業問題嚴重，今次結果亦難以反映經濟下行情況，建議政府考慮凍租及調整機制。民主黨立法會議員鄺俊宇更批評，政府麻木不仁，猶如「向基層開刀」。

陳帆強調，調整機制是按法律基礎，除非已修改法例，否則必須按規定調整。他又說，政府會「特事特辦」，擬寬免兩個月租金，效果等同凍租，連同今年其他紓困措施，可有4.14個月的租金寬免。

陳帆又說，雖然政府措施與凍租的操作不一樣，但效果相同。他又形容相關措施表面上，雖非凍租，但精神及運作上，與凍租建議一致。

工聯會立法會議員陸頌雄強調，寬免租金不等於凍租，認為政府不應混為一談。（資料圖片／盧翊銘攝）

議員批評免租不等於凍租

不過，有議員「不收貨」。工聯會立法會議員陸頌雄說，寬免租金不等於凍租，形容是「一啖砂糖一啖屎」，由於實際租金已增加，故必定影響下一次租金調整數據，兩者不可混為一談。他說，當局有需要檢討加租機制，防止經濟再下行時，再有「超離地」的加租決定。

陳帆回應指，當局對檢討機制持開放態度，之後會交由房委會資助房屋小組研究，故不存在「一成不變」說法。