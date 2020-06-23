房委會擬今年9月起公屋加租9.66%　每戶平均加200元　最高加498元

房委會按照現行租金調整機制，每兩年檢討公屋租金。受新型肺炎疫情等影響，近日本港經濟拖慢，社會上最近有聲音要求凍租。 根據最新公屋入息住戶數據，房委會建議在9月1日起，加租9.66%，以去年12月的平均每月租金 2,072元計算，平均上調金額約為200 元，租金上調金額為42元至498元。 房委會資助房屋小組將於7月20日的會議，審議加租事項及是否推出租金寬減措施。

房委會建議在9月1日起，加租9.66%，又稱可考慮是否提供租金寬免。（資料圖片）

在公屋租金調整機制中，當局會每兩年檢討公屋租金一次，並須按兩個期間的收入指數變動，調整公屋租金。

而在今年的租金檢討，用於計算收入指數的「第一期間」為2017年的12個月；而「第二期間」則為2019年的12個月。在抽取公屋租戶樣本後，當局發現「第二期間」的收入指數，高於「第一期間」的收入指數 9.66 %，故建議今年公屋租金調高9.66%。

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可考慮提供租金寬免

不過，現時本港經濟持續惡化，在新冠肺炎疫情下，失業率高企，近日社會有不少聲音，希望房委會凍租。

房委會承認，本港經濟前景變得越具挑戰性，但由於受法律約束，當局稱必須每兩年檢討公屋租金，若不按照既定機制調整租金，即並非依照《房屋條例》行事，但認為可在條例下，考慮是否提供租金寬免。

公屋租金上調後影響

加租轉虧為盈 倘免租一個月 赤字將逾11億元

房委會估算，當公屋租金於今年9月上調 9.66%後 ，2020-21年度租住房屋運作帳目，會由約7.03億元的赤字，改善至約4.27億元盈餘。

不過，若加租後提供一個月的租金寬免 ，料2020-21年度的赤字會由7.03億元，增加至約11.86 億元，而每個公屋單位平均每月的運作赤字，會由約72元增加至122元 ，而非加租後的約44元盈餘。

房委會又指，早前政府已宣布紓困措施及《財政預算案》，當中提到代繳租金和差餉寬免，已為公屋戶在今年節省了約3.14 個月的租金。

過去公屋加租幅度一覽