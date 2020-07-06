保就業｜多間傳媒獲發補貼　TVB獲8568萬元暫位列第一

政府今日（6日）公布第三批領取工資補貼的僱主名單、工資補貼金額及承諾受薪僱員人數，共涵蓋3萬名僱主，涉及77億元工資補貼，承諾受薪人數超過33萬名。本港多間傳媒機構都先後出現在名單之上，包括TVB、有線、東方和蘋果等。當中電視廣播有限公司（TVB）獲發8568萬資助位列第一，承諾受薪人數達3,167名員工。

在幾輪的名單中，不少傳媒機構都出現在名單之上。電視廣播有限公司（TVB）獲發8568萬資助位列第一，承諾受薪人數達3,167名；旗下有《東方日報》的東方報業人事資源有限公司獲批2,981萬暫時位列第二，承諾受薪人數達1195人；旗下有《星島日報》的SING TAO MANAGEMENT SERVICES LIMITED獲發2,542萬，承諾受薪人數達993人；而《蘋果日報》有限公司獲批2,058萬位列第四，承諾受薪人數達744人。

另外，有線財經傳媒有限公司也在名單上，獲批103萬，承諾受薪人數為39人；經濟通有限公司旗下有《經濟日報》，早前名單顯示獲批487萬，承諾受薪人數為185人。巴士的報有限公司獲發116萬，端傳媒則獲發64萬元。

壹傳媒亦有多間公司獲得資助，包括壹傳媒發行有限公司獲發51萬，承諾受薪人數為19人；壹傳媒管理服務有限公司獲發531萬，承諾受薪人數為190人；而壹出版有限公司則獲發457萬，承諾受薪人數為165人。