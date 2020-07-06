保就業│第三批僱主名單出爐　中原地產代理有限公司獨拎1.15億

政府早前推出「保就業計劃」，由5月25日起接受申請，至6月14日截止。政府今日（6日）公布第三批領取工資補貼的僱主名單、工資補貼金額及承諾受薪僱員人數，共涵蓋3萬名僱主，涉及77億工資補貼，承諾受薪人數超過33萬名。 更新名單中，中原地產代理有限公司領取到1.15億的補貼，承諾受薪人數達5,612人，超過早前養和領取的8千多萬元。不過記者留意到，中原地產旗下仍有多間成員公司申請，包括中原測量師行有限公司、中原證券有限公司等合共11間，初步計算領取補貼超過1.22億元。

「保就業」計劃第一期申請於6月14日截止，共收到168,799名僱主及259,860份自僱人士申請。到目前為止，秘書處及代理人已完成審批超過100,000宗僱主申請，佔所有僱主申請的六成，涉及總資助額為254億元，惠及僱員數目111萬人；秘書處亦向共約84,000名合資格自僱人士發放一筆過7,500元資助，涉及總資助額6億3000萬。

發言人表示，秘書處及代理人會繼續處理餘下僱主及自僱人士的申請，目標是於7月中旬完成審批符合資格的申請。這些申請當中，約23,000名僱主仍未補交銀行及／或強積金戶口資料，秘書處及代理人正繼續聯絡跟進，以期能盡快完成審批。

▼政府公布第二批保就業名單▼

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「保就業」計劃秘書處亦於今日開始向第四批約11,000名成功申請僱主發放工資補貼，涉及的補貼額約63億元，承諾受薪僱員人數約27萬。秘書處會在完成發放該批工資補貼後公布有關僱主名單。秘書處亦將會向第四批約一萬名自僱人士發放7,500元的一次過資助。