男警網售冒牌Adidas鞋　交貨遇「放蛇」關員當場被捕　認罪候判

男警在網上出告偽冒商標的Adidas球鞋，買家接貨後表露身份是「放蛇」海關關員，男警即欲逃走，並傷及數名在場關員才被制服。男警今(6日)在觀塘法院認罪，求情稱因為想初生兒子在家騰出空間才出售球鞋，無留意到商標，又稱他隸屬機動部隊，去年的反修例運動亦有被派到前線工作，並曾因工受傷。裁判官杜浩成最終將案件押後至7月20日，以索取社會服務令報告。

被告黃港恆（25歲，警員），承認一項出售應用偽造商標的貨品罪、一項爲售賣或任何商業或製造用途而管有應用偽造商標的貨品罪，及兩項抗拒海關人員罪。

欲逃犯追捕傷及關員

案情指，海關去年執行網絡巡邏期間，發現被告以網名「hangbo」以500元出售一對懷疑偽冒的「Adidas」球鞋，遂派出關員「放蛇」與被告聯絡，並相約去年9月26日在觀塘站交易。

案發當日被告應邀到觀塘站，並拿出3對球鞋供假裝買家的關員選擇。關員選出其中一對，雙方交易後關員隨即表露身份並試圖拘捕被告，但被告隨即往站內A出口方向逃走，其他埋伏的海關人員則加入追捕試圖截停和按下被告，但被告依舊不斷反抗，糾纏過程中傷及三名海關人員；最終被告被戴上手扣制服。

任警員的被告黃港恆，在觀塘法院承認4項罪名。(資料圖片)

警誡下被告承認是涉案網上戶口的唯一控制人，涉案的球鞋則是被告較早時以1000元買入，並希望透過Carosell 網頁轉售該些球鞋。受傷的關員其後被送往東區醫院接受治療，三人的手部和前臂均有被扭傷等。

隸屬機動部隊社運曾上前線

辯方求情時表示，被告過往一年在警隊任機動部隊，在前線處理社會運動，更在執勤期間受傷，為社會穩定作出貢獻。被告為家中唯一經濟支柱，父親已離世，母親患有精神病，並有一名9個月大兒子。被告犯案只想為子在家中騰出空間，但無細心留意鞋上商標。

氣敗傷及關員 欲向事主道歉

律師續指，海關在被告家未有搜出其他偽冒商品，可見被告只因一時不慎，並非有意為之，被告亦因一時氣急敗壞才傷及關員，他希望向傷者道歉，幸而並無嚴重受傷。

律師其後呈上52封求情信，指被告有良好品格和工作態度，社運期間亦曾被網民起底，導致精神和情緒受壓。辯方續指，被告第一時間向海關招認，今亦即時認罪，顯示他深感後悔，加上被告被判有罪後亦將面對警隊內部聆訊，勢必會令他深愛的警隊生涯蒙上陰影，故希望法庭輕判。

官寄語不要做害群之馬

裁判官杜浩成接納被告被起底和其家庭背景的陳詞，又指被告家中未有再搜出其他偽冒商品，足見被告非慣犯，只他因守法意識不足而犯案。杜官強調，被告身為警員而知法犯法，情節嚴重，又指公眾投入大量資源訓練警員，期望警員以身作則，守法自好十分合理，寄語被告不要做警隊中的害群之馬，將案押後判刑。

案件編號：KTCC 335/2020