周庭就6.21包圍警總案認罪　黃之鋒林朗彥續不認罪　案8月再處理

前香港眾志成員黃之鋒、周庭及林朗彥，被指參與去年6月21日包圍警察總部事件，被控煽惑他人明知而參與未經批准集結等罪名，案件今（6日）在東區法院再提訊，周庭表示會認罪，黃及林則否認指控，控方透露將有21名證人，及一盒長達2小時22分鐘的錄影帶。裁判官錢禮將周的案件押後至8月5日於西九龍法院再提訊，到時會處理周的定罪及判刑，黃及林則在同日作審前覆核，各人准以原有條件繼續保釋。

3名被告依次為黃之鋒（22歲）、林朗彥（25歲）及周庭（22歲），黃被控3罪，周被控2罪，林被控1罪。

3人共同被控一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，指他們於6月21日在金鐘夏愨道非法煽惑夏愨道在場人士參與未經批准集結。黃另被控一項「組織未經批准集結」罪，指他於同日在灣仔警察總部正門外組織未經批准集會。他與周同被控一項「明知而參與未經批准集結」罪，指他們在同日於警總外參與未經批准集會。

周今在庭上承認煽惑他人明知而參與未經批准集結，及明知而參與未經批准集結兩項控罪，裁判官將案件押後至今年8月5日，並會轉到西九龍裁判法院，由西九的主審法官處理周的正式定罪及判刑。

+ 7 + 6 + 5

周庭在庭外稱，她並無案底，案件相對輕微，預料刑罰都不致太重，她又指政權以冗長司法程序抹滅抗爭意志，希望能盡快處理案件，並會繼續抗爭 ，目前香港形勢每天都會急劇改變，無人能夠預計到，她目前未有任何打算，只想專注先處理好本案。

案件編號：ESCC 2031/2019