【黃之鋒被捕】與周庭同獲保釋　須守宵禁令　林朗彥不在港未上庭

香港眾志秘書長黃之鋒及成員周庭因涉6.21包圍警察總部，今早（30日）突遭O記在街頭及寓所拘捕，隨即於下午被押至東區裁判法院提堂。根據控罪書，眾志主席林朗彥亦一同被控。3人各被指干犯「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「組織未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」等罪。然而庭上未見有林的踪影。控方在庭上透露，林之前並未有任何擔保，亦未知會被控，前日離開了香港。 主任裁判官錢禮今只處理了黃及周的提堂，並將案件押後至11月8日再訊，以待控方調查，包括檢視錄影。黃及周獲准以1萬元現金保釋，並須守宵禁令，禁止在警總一帶出現。法庭亦允許兩人往外地出席早已安排的演講、會議等。

黃之鋒及周庭今早分別被捕並即日被押送到東區法院提堂。（羅君豪攝）

黃之鋒獲保釋後在庭外稱，他在六月出獄時，已覺得他不可能不會再被捕，又透露今早被捕時，有中年男子拍他膊頭並稱要作出拘捕，期間無出示委任證，他之後被帶上七人車，非常懷疑該人是否警察，覺得像是白色恐怖。周庭則指，她今早在家中被捕，可幸被帶返警署後未有受到不禮貌對待，但曾被要求在女警面對脫面褲搜身，但無說明原因。周又指，認為831是重要日子，認為今天的大搜捕是要製造恐懼，令人覺得再參與就後果自負，認為是要製做恐懼。

3名被告依次為黃之鋒（22歲）、林朗彥（25歲）及周庭（22歲），黃被控3罪，周被控2罪，林被控1罪。

3人共同被控一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，指他們於6月21日在金鐘夏愨道非法煽惑夏愨道在場人士參與未經批准集結。黃另被控一項「組織未經批准集結」罪，指他於同日在灣仔警察總部正門外組織未經批准集會。他與周同被控一項「明知而參與未經批准集結」罪，指他們在同日於警總外參與未經批准集會。今天只有黃及周有到庭，二人暫時毋須答辯。

林朗彥前日離港或不知被控

黃之鋒及周庭早上被捕後，二人於下午3時半左右由警車押解到東區法院，當時法庭除傳媒外，並未見有旁聽人士出現。之後眾被告的支持者陸續到達，法庭至下午4時許正式開庭處理時，1號法庭已乎坐無虛席。

黃及周被押到犯人欄，兩人神情輕鬆，周不時展現笑容。控方庭上表示曾嘗試聯絡林朗彥但不果，又透露林朗彥前日於機場離港，而林本身並無任何擔保在身，亦未有限制禁止他離港，裁判官錢禮表示林既沒違反保釋，又不知被控，控方應尊重被告。

黃須到紐約接受時代周刊訪問

代表黃之鋒的大律師譚俊傑表示，黃將於下月3至5日赴台灣出席會議，8至12日往德國，期間會在柏林圍牆演講，隨即飛往紐約接受時代周刊訪問等，9月下旬回港。代表周庭的律師文浩正指周下月12至23日亦會前往德國，23日返港，周亦將會往澳洲探望神父。律師又指，由於黃周二人為立法會議員區諾軒的助理，其辦事處9時才關門，官最後准二人的宵禁令由晚上11時至早上6時。

控方指林屬先落案後拘捕

控方代表稱，林離境時不知自己被控，同意這屬於「先落案，後拘捕」，但解釋這做法以往也有，沒有違反程序。

案件編號：ESCC2031/2019