中大醫學院前副教授許金山殺妻女囚終身　醫委會裁無限期除醫生牌

香港中文大學醫學院麻醉及深切治療學系前副教授許金山，被控於2015年謀殺妻子及女兒，至2017年被捕，案件在高等法院審判，許金山兩項謀殺罪成判囚終身。 醫務委員會今日（6日）就其醫生資格召開紀律聆訊，許金山在囚未有應訊，亦無派代表律師到場。聆訊小組指出，許金山兩項控罪嚴重，裁定將無限期除去許金山的專科資格及普通科資格，即時生效，醫委會亦會就他未按規定於判刑後28日內向醫委會主動申報一事，向其發出警告信。

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妻女中一氧化碳死亡 許有婚外情

中大醫學院副教授許金山的妻子及16歲的女兒，於2015年被發現在私家車內昏迷，送院後發現兩人因吸入一氧化碳死亡。警方追查後發現一氧化碳來自車尾箱內的瑜伽波，而許曾查詢一氧化碳報價，加上當時許有婚外情，同時與妻子持有物業，或成殺人動機。高等法院於2018年審理該案，裁定許金山兩項謀殺罪成，判終身監禁。

許金山是麻醉科專科醫生，曾於威爾斯親王醫院工作，他被捕後已被終止在威院及中文大學的職務。醫務委員會今日就其案件召開紀律聆訊，許金山因在囚未能應訊，他亦無派代表律師到場。

聆訊小組引述高院判詞指，對一個受過高等教育、聰明及成功的被告會以此計謀與妻子分離，小組認為許金山犯下的謀殺罪行嚴重，影響醫生專業的聲譽，明顯已不適宜再擔任醫護專業的一員，判無限期除去其專科名冊和普通科資格，即時生效。

此外，許判刑後未按醫委會的規定，在28日內向醫委會作申報，醫委會至今亦未收到其申報，醫委會亦會就此向許發警告信。