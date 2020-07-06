鐵路工會請願促港鐵勿凍薪　工會︰管理層須正視員工辛勞

港鐵本月將公布今年薪酬調整方案，早前有傳港鐵今年擬凍薪。工聯會香港鐵路工會聯合會約10多人，今日（6日）下午於九龍灣港鐵總部大樓外拉起橫額請願，促港鐵董事局重視員工付出，要求管方以合理加薪回報員工。港鐵其後派出代表接信。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強向港鐵代表遞交請願信，促請港鐵今年不要凍薪。（香港鐵路工會聯合會提供）

香港鐵路工會聯合會多名成員，今日於港鐵總部大樓外，拉起橫額及標語，促港鐵切勿凍薪。工會成員高叫「凍薪無良，體察員工苦況；正視員工辛勞，給予員工合理報酬」等口號。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，因應近日傳出港鐵擬於今年凍薪，令前線同事感擔憂。他表示，港鐵去年受到前所未有衝擊，前線員工承受巨大壓力，形容上班期間要「擔驚受怕」。他續指，明白新冠肺炎疫情下，經濟環境不明朗，但希望港鐵今年切勿凍薪，為員工相應調整薪酬，藉此肯定員工去年的辛勞及付出。

林又促請，港鐵董事局盡社會責任，工會期望今年薪酬調整幅度能追上通漲，倘港鐵管理層堅持凍薪，將影響超過1萬名員工及相關家庭。另一港鐵工會「港鐵新動力」，工會主席陳凱暉亦表示，期望港鐵今年加薪幅度能盡量貼近通脹，切勿向員工「開刀」凍薪。

曾任港鐵獨立非執行董事的經民聯立法會議員石禮謙早前曾指，目前本港現時經濟困境下，港鐵已算是相對穩定，港鐵員工情況較航空及旅遊業好，促港鐵跟隨公務員凍薪，與市民共度時艱。

翻查資料，去年港鐵非經理級員工加薪幅度為2.1%至6.3%，加幅與工作表現掛鉤，分為五級評分，獲評最高五分獲加薪6.3%；四級者獲加薪5%；三級獲加薪4.2%；二級加薪2.1%，被評一級則不獲加薪。另外，去年不論評級每名員工都至少可獲0.3個月工資獎金。