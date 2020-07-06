新冠肺炎｜24歲男違檢疫令外出　捲交通意外遭發現　判囚4周

再有市民違檢疫令遭判囚。兩名男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今（6日）於觀塘裁判法院分別被判處即時監禁4個星期。其中一人於港鐵北角站遭警員截查，另一人則捲入交通意外，警員接報調查期間發現。 衞生署提醒，違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。截至今日，共有28人已被法庭定罪，判監禁最多3個月或罰款港幣1萬元。

政府對入境人士實施強制檢疫令，抵港人士需戴上監察手帶。（資料圖片／余俊亮攝）

男子港鐵北角站被警截查時發現

首宗個案涉及一名34歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。其後一名警員於4月7日在港鐵北角站截查該名男子時，發現該名男子在檢疫令尚未屆滿前，並在無合理辯解及未獲獲授權人員許可下，離開其檢疫地點。

第2宗個案涉及一名24歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。其後警方於4月26日接報處理一宗交通意外時，發現該名與該宗交通意外相關的男子，在檢疫令尚未屆滿前，並在無合理辯解及未獲獲授權人員許可下，離開其檢疫地點。

二人被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於觀塘裁判法院分別被判處即時監禁4個星期。



根據《規例》，除豁免人士外，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），由3月19日起，所有從中國以外地區抵港的人士同樣須接受14天的強制檢疫。

累計28人違檢疫令被定罪 最重囚3個月

違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。衞生署嚴正提醒受強制檢疫人士應遵守法定要求接受14天的強制檢疫。



衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反《規例》屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍。截至今日，共有28人已被法庭定罪，判監禁最多3個月或罰款港幣1萬元。發言人重申，衞生署必定會嚴肅跟進任何違反《規例》的罪行。