入境強制檢疫令延長　粵港澳研「健康碼」系統太慢惹微博網民負評

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，食衞局局長陳肇始今日（2日）公布，由內地、澳門或台灣抵港人士的檢疫令會延長一個月至7月7日，海外回港人士的檢疫令則會延長3個月至9月18日；此外，港府考慮放寬廣東省和澳門有必要往來人士的檢疫措施，正考慮推出「港版健康碼」，但暫未有推出時間表，細節仍有待商討。 消息公布後，惹來許多在粵港澳工作生活的跨境人士負評，微博上有不少留言都批評，三地在研究「健康碼」互認系統上效率太慢，呼籲當局應盡快落實具體計劃及安排。

食物及衞生局局長陳肇始宣布檢疫令會延長。（李澤彤攝）

據悉，澳門及珠海早於5月11日起，開始互通核酸檢測結果，並互相認同健康碼，7日內通過核酸測試並持健康碼的人士可以從珠海入境澳門，而毋須集中隔離醫學觀察。

港大感染及傳染病中心總監何栢良5月11日接受電台採訪時，也建議政府可以仿效澳門的做法以健康碼代替檢疫措施。此外，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山5月26日接受傳媒訪問時亦提意見稱，香港可與內地及澳門建一個互認的健康制度，令過境旅客未必須在港檢疫14日，他又指香港現時面臨很大的經濟問題，目前是合適時機放寬檢疫。

▼ 圖輯｜澳門及珠海的互認「健康碼」過關情況

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外界就「港版健康碼」討論約20天後，本港疫情本趨向平穩，已延長1個月的入境檢疫令原計劃於6月7日屆滿，惟沙田瀝源邨又有本地群組爆發，當局今日宣布限聚令及入境限制等措施再次延長。

陳肇始今日表示，未來廣東省等地區有條件放寬，首階段或可放寬部份港澳人士，但暫時仍在商討中，未有任何公布及時間表。食衞局副秘書長陳偉基補充指，正考慮推出「港版健康碼」，與兩地政府研究互認安排，強調只互認檢測結果，不會互通私隱，同樣未有推出時間表。

此外，陳偉基昨日（1日）在立法會提到，健康碼互認系統的初步構想是讓申請者接受核酸測試，有效期為7日，通過者可放寬檢疫條件。惟措施遲遲未能出台，粵港澳跨境人士的工作生活節奏被打亂，有來自深圳、東莞、肇慶等廣東網民在微博留言表達不滿，批評三地政府效率太慢：

－真的是不用考慮普通人的生活嗎？研究健康碼也要一個月？澳門不是有作業抄嗎？抄作業要一個月？ －香港政府效率真低，內地早就普遍健康碼，現在才研究健康碼？ －說了多久的健康碼？昨天還聽到說建議引進內地健康碼？這就是香港速度？要不要再研究多一年半載？ －次次都話出政策讓有需要人士來往兩地，有沒給個準信的日子宣布政策，這讓人無了期等下去嗎？

▼ 內地使用「健康碼」情況

針對入境強制檢疫令再延長，微博網民也表達不滿：

「你乾脆延長半年一年，別這樣一個月一個月給人希望又絕望。」 「心態崩了，都不為兩地有家庭和必須跨境的人士的人考慮一下。」 「希望後續放寬得政策能早日落實公布，有部分家庭在深圳的已經很久沒有團聚，有的無法工作。」 「哪怕是驗自費核酸，憑核酸的證明可以往返兩地都好啊，不可能再一刀切下去了吧？！」 「家庭，民生，經濟，政府如何處理好這些問題，真的打算就這樣過完2020年。」

不過也有內地網民對強制檢疫令延長表達認可，認為「其實這個也是兩重保障吧，香港確診的本地個案還沒找到源頭。檢疫措施的14天隔離，可以杜絕一些沒必要來港的人來這邊。」

（綜合報道）