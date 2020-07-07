梁子超：或現第三波社區爆發　港府須盡快追蹤、堵豁免入境漏洞

本地新冠肺炎感染群組再現，彩虹坪石邨「彬記粥麵美食」或出現群組爆發；另有消息指或有安老院初步確診個案。香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，若確診個案急增，顯示本地傳染源急增，坦言由於疫情有延遲，現只反映約一周前情況，批評港府政府未到位，因家居檢疫及入境豁免等漏洞，致本港出現第三波社區爆發。

梁子超在港台電台節目中表示，確診廚師未必直接接觸到顧客，而全球案例中，餐具雖有風險，但比較次要，「人與人接觸風險大」。他直言近日大眾鬆懈，提醒在空氣流通不足的細食店中，食客須避免近距離搭枱，否則風險會較大；同時應避免不必要的社交接觸。

有人在彬記粥麵美食貼出告示，內容指如客人曾於6月28日或以後光顧該餐廳如有出現身體不適，應盡快向醫生求診。告示又說，曾光顧餐廳的客人可到玉石樓地下領取樣本瓶檢測。（鄺曉斌攝）

他直言，本港社區已現傳染源，政府急需進行流行病學追蹤源頭，同時檢討及針對性收緊防疫檢疫措施，否則不排除再有確診個案，疫情將進一步失控，「見到第三（宗），就不排除有四、五，甚至更多」。他要求港府更前瞻性地決策，如以經濟誘引吸引酒店作檢疫之用。

有確診者在坪石邨玉石樓地下「彬記粥麵美食」工作，現時餐廳已暫停營業。（資料圖片 / 鄺曉斌攝）

評估本港疫情，梁子超批評，港府在限制入境政策不足，或「因輸入漏洞引致第三波」，他解釋，本港六月開放轉機，港府豁免指定人士檢疫，吸引不少人員在港轉機、轉船，增加本地爆發風險。

逾230專家聯署促世衛改防疫建議 余德新：空氣傳播可染疫

另外，來自32國家、239名專家發表聯署公開信，指新型冠狀病毒可經由較小的微粒在空氣中傳播，促世界衛生組織修改防疫建議。

中文大學公共衞生及基層醫療學院教授余德新，在港台電台節目中表示，若有人大聲說話、唱歌、咳嗽或打噴涕都可產生很多微粒，而含病毒的微粒可長時間懸浮空氣中，其他人呼吸時或會因吸入而受感染。

他批評，世衛現時防疫建議太保守，應作修改，促進各地醫療系統更新預防措施，如醫護工作時應戴N95口罩，而非一般外科口罩。