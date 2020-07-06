新冠肺炎｜59歲粥麵師傅染疫毒量高　何栢良：工作地點有群組風險

新冠肺炎疫情反覆，昨日（5日）新增兩宗本地個案，令本港連續21日「本地零感染」斷纜，其中一名患者是59歲男子，於屯門內河碼頭建榮飯堂及坪石邨彬記粥麵美食上班，發病期間仍有上班。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（6日）在港台節目指，食肆員工屬於「高危組別」，應有相關機制作監察。不過，有餐廳食客指出病人有時沒戴口罩，病人曾求醫惟沒被安排化驗，他認為兩間食肆的員工、食客有機會「中招」，甚至工作單位會有群組出現。

何栢良表示，再有本地個案出現是預期之內，亦突顯了政府沒認真處理漏洞。他指，疫情穩定了一段時間，社區出現源頭不明的個案，很大機會是海外有人受到感染，再將病毒帶入社區，而發生了「病毒零距離」，有社區隱形傳播鏈。



他批評，「政府無決心去做好」防疫工作，認為有兩點可以改善，包括入境香港人士，應確認結果呈陰性後，才讓他們去指定地方進行隔離。其次，他直指家居檢疫是不理想，存有風險，政府應與酒店業界多商量，如外傭來港，可入住包括酒店等政府接納的地點，「要認真諗酒店呢個方案」，風險遠比家居低，「家居檢疫同病毒係零距離」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，食肆員工屬於「高危組別」，應有相關機制作監察。（資料圖片）

另外，何栢良在商台節目指，若不堵塞漏洞，增加出現隱形傳播鏈的機會。他指，原本解決科技問題後，便可落實推出健康碼，「依家香港周圍又有傳播鏈」，反令澳門、內地「人哋驚咗你。」