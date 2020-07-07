演藝學院、扶輪中學學生確診　5間小學師生或家長曾接觸確診者

本港新冠肺炎疫情反覆，位於黃大仙的中華基督教會扶輪中學發聲明，指該校一名中三B班學生確診，該校今日起停課。據了解，校方陸續通知學生返校接受病毒測試。香港演藝學院亦公布，該校今早接獲一名學生確診，涉事學生自6月17日起未有返回學院，但為師生健康安全，學院已即時關閉清潔。 另有5間小學曾有師生或家長曾與確診者或初步確診者接觸，有關學校已證實消息。位於上水的鳳溪創新小學宣布，因一名老師上周六（4日）曾與一位剛確診新冠肺炎患者短暫共處，正待衛生署檢測，學校為謹慎處理，已安排今天（7日）停課一天。至於元朗光明英來學校，校方稱曾接觸患者的教職員已即時在家隔離，已安排其主要任教班別，到其他課室上課。旺角洗衣街優才（楊殷有娣）書院則指，因有初小學生家長曾與確診者聚餐，為安全起見該校今日停課，而最新消息指，涉事家長病毒檢測屬陰性，暫未決定明天是否復課。 餘下兩校更有學生家長病毒測試呈初步陽性。火炭培基小學發出通告，指今早接到「一誠班」有家長致電，稱有學生父親對病毒檢測結果呈陽性，但學校暫仍繼續上課。沙田祟真學校表示， 接獲 2B 家長通知，有學生父親深喉唾液檢測結果呈陽性，現已入院。

扶輪中學中三學生確診 演藝學院學生確診後關閉清潔

黃大仙中華基督教會扶輪中學，今日已發通告，指校方收到一名中三家長致電，報稱3B班有學生確診。校方現正聯絡聯絡衞生防護中心索取相關指引。通告稱，教育局建議學校即日起停課，並立即全面徹底消毒。

該校又呼籲學生回家後，應與家長商討，主動求醫接受測試。至於停課及復課安排會於校網再宣布。《香港01》記者曾致電扶輪中學查詢，職員稱學校正處理中。

香港演藝學院表示，今早接獲一名學生確診通知，據學院記錄，涉事學生自6月17日起未有返回學院，但為全體師生健康及安全，學院決定關閉校園，並要求所有師生離開。演藝學院今天下午，將為校園徹底清潔和消毒，學院已經與衞生防護中心聯繫，採取必要措施，確保師生和社區的安全。

火炭培基小學、沙田祟真學校 學生家長病毒檢測初步陽性

培基小學發出通告，指今早接到「一誠班」有家長致電，稱有學生父親對病毒檢測結果呈陽性，現已入院。《香港01》記者致電培基小學查詢，校務處職員透露，該家長檢測結果屬初步陽性，目前該校尚未接獲衞生防護中心任何通知。但對方承認，今早已有多名家長致電查詢，亦有家長要求即時接走子女。該職員強調，目前學校暫時仍如常上課，涉事小一生今日則沒有上學，至於該校需否停課、教職員是否要接受檢驗，則再視乎最新情況。

位於沙田瀝源邨的沙田祟真學校今天亦表示， 今早（7日）2B班家長通知，涉事學生父親的深喉唾液檢測結果呈陽性，現已入院。涉事學生今日未有上課，學校正與衞生防護中心保持聯絡。

沙田崇真學校於網頁發通告，指今早接到2B班家長通知，有學生父親病毒檢測呈陽性。(網上圖片)

多間小學師生家長曾接觸確診者 鳳溪創新小學停課1日



鳳溪創新小學校方今日發通告，指該校一名老師上周六，與一位新冠肺炎確診者曾短暫共處。目前老師仍正待衛生署進行檢測，校方為謹慎處理，安排今天停課一天（包括Zoom視訊課堂），但由於今日是六年級升中統一派位放榜日，放榜則如期舉行。



該校表示，校方會為校舍全面消毒，並已促請校巴公司再次全面消毒。而校舍今天會繼續開放，照顧有需要回校學生。通告亦提醒家長，須為學生做好防疫措施，並應密切留意子女情況，如有不適請立即求醫及與校方聯繫。

鳳溪創新小學宣布，由於有老師曾與一名確診新型冠狀病毒的患者短暫共處，因此停課一日，但會繼續派發升中派位結果。（校網截圖）

元朗光明英來學校亦有教職員家屬確診



至於元朗光明英來學校校長馮瑞德，今日(7日)亦發出新聞稿，指該校接獲教職員通知，因家人初步確診，故該名教職員已即時在家隔離。校方已安排其主要任教班別到其他課室上課。



馮瑞德續指，該校一直按教育局指引做足各項防疫措施，學校亦會加強校內清潔消毒，如有最新進展，會盡快通知學生及家長。

另外，位於旺角的洗衣街優才（楊殷有娣）書院回覆《香港01》查詢時，證實有小學生家長曾與確診者接觸，故校方為安全起見，今日（7日）安排初小部停課。該校收到最新消息，指涉事家長檢測結果屬陰性，目前正考慮明天是否復課。

光明英來學校亦有教職員家人初步確診。（校方新聞稿截圖）

葉建源、教聯會促港府考慮停課

立法會教育界議員葉建源促港府高度關注及密切跟進學校爆發疫情的情況，盡快找出源頭，評估風險。如有需要，應安排個別學校緊急停課；並為曾與確診患者有緊密接觸的學生教員安排隔離及檢測。

教聯會亦形容，本港疫情有所反彈，情況危急。促教育局及衛生防護中心立即制訂應對方案，安排受影響師生作病毒檢測，密切跟進及定期公布師生確診個案，以及即時隔離所有密切接觸者，以切斷源頭，減低學校爆發機會，必要時宣布分區或全港停課，以保師生健康。