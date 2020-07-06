新冠肺炎｜消息：增5宗確診經私家醫生檢測　增社區爆發風險

新型冠狀病毒肺炎疫情早前略現緩和，惟本港連續兩日已錄得三宗本地感染個案，其中坪石邨彬記粥麵店已有兩名店員確診，源頭不明。今日除了（6日）中午新增一名源頭未明、被指住在安達邨的男子初步確診外，據了解，今晚再增至少5宗確診個案，患者均是經私家醫生診所檢測出對病毒呈陽性。

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本港的新型肺炎疫情自3、4月的高峰後漸緩，但每隔約廿日便出現零星本地感染個案，昨日與今日共錄得三宗本地感染個案，下午則有一宗源頭未明的初步確診個案，另有消息指，晚上再增5宗經私家醫生檢測到的確診個案。

新一輪限聚令放寬措施

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梁子超：反映檢疫有漏洞 傳播鏈仍存

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指，若經私家醫生檢測的個案增加，可能代表現行檢疫有「甩漏」，及社區傳播鏈仍然存在。他舉例指，在3月中較多海外人士回港時，由於有人完成檢疫擔心自己染病，會自行到私家醫生診所留樣本檢測，當時經私家醫生檢出的個案較多。

他續指，若未來數日會否有更多源頭不明、無關連的個案出現，意味社區傳播源頭持續增加，或有機會觸發大型的社區爆發，市民應盡量避免不戴口罩的場合，政府亦應視乎新增個案的接觸史，以收緊對部份高危場所的限制，亦應盡快改善現行豁免檢疫機制的漏洞。

恐礙粵港澳互認健康碼計劃

粵港澳互認健康碼計劃籌備多時，至今仍未公布推行時間表，梁子超直言，三地之中以香港的疫情仍未平穩，「人哋都驚咗我哋」，相信三地政府需時檢視疫情趨勢。